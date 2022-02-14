البيت الأبيض: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ هذا الأسبوع

قال البيت الأبيض الإثنين إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، وربما هذا الأسبوع، مكررا في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الأزمة.

وقالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين إن الولايات المتحدة ”واضحة“ بشأن الوضع على الأرض، حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرضا الإثنين الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادتها وسط الحشد العسكري الروسي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وجونسون ناقشا أيضا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الدفاعي على الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي واستعداد أعضائه وشركائه لفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا اختارت المزيد من التصعيد العسكري.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي يوم الإثنين، على ”وجود نافذة مهمة للدبلوماسية، وفرصة لروسيا للتراجع وتجنب كارثة في أوكرانيا“، حسب مكتب جونسون.

وقال متحدث باسم ”داونينغ ستريت“، في بيان بعد الاتصال: ”لقد اتفقا على أنها لا تزال هناك نافذة مهمة للدبلوماسية، ولروسيا للتراجع عن تهديداتها تجاه أوكرانيا“.

وأضاف: ”أكد الزعيمان على أن أي توغل إضافي في أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد لموسكو، مع إلحاق أضرار كبيرة بكل من روسيا والعالم“، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ويأتي تصريح مكتب جونسون بعد ساعات على إعلان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأوضح كيربي لمحطة ”سي أن أن“ التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يتمتع بقدرات واسعة، ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولديه أكثر من مئة ألف جندي“.

وفي وقت سابق يوم الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى لفيف غرب البلاد، في مواجهة ”التسارع اللافت“ لانتشار القوات الروسية عند الحدود، حسب ”فرانس برس“.

وقال بلينكن في بيان: ”نحن بصدد نقل عمليات السفارة في كييف إلى لفيف مؤقتا، مؤكدا أن واشنطن تريد ضمان ”أمن الأمريكيين“.

وأشار إلى أن ”السفارة ستبقى على تواصل مع الحكومة الأوكرانية“، لكن ”نناشد كل مواطن أمريكي لا يزال في أوكرانيا مغادرة البلاد فورا“.