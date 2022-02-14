سفير روسيا بالاتحاد الأوروبي: لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا

أكد السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، الاثنين، أن روسيا ”لن تغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا“، وفق ما ذكرت صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية.

وأضاف تشيجوف، الذي يمثل روسيا في بروكسل منذ 2005، أنه ”إذا شن الأوكرانيون هجوماً ضد روسيا لا تتفاجأوا إذا قمنا بهجوم مضاد، أو إذا باشروا بقتل مواطنين روس بوقاحة في أي مكان، في دونباس أو في مكان آخر“، في إشارة إلى المنطقة الشرقية في أوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات.

وحذر من أنّ ”استفزازاً أوكرانياً قد يدفع الكرملين إلى التصرف“، موضحا: ”ما أعنيه باستفزاز أنه يمكنهم افتعال حادثةٍ ضد الجمهوريات المعلنة في دونباس، استفزازها ومن ثم ضربها بقوة، مثيرين ردة فعل روسيا لتتفادى كارثة إنسانية عند حدودها“.

ويتزايد القلق من اندلاع نزاع كبير في أوروبا مع حشد أكثر من 100 ألف جندي روسي عند الحدود الأوكرانية، ولطالما نفت روسيا وجود نية هجومية لديها، علماً أنها ضمّت شبه جزيرة القرم في 2014 من أوكرانيا، وتدعم انفصاليين موالين لها في شرق هذا البلد.

في المقابل، تقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وتطالب بـ“ضمانات أمنية“، لا سيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء المقبل ”يوم الوحدة“، بعدما أشارت وسائل إعلام عدة إلى احتمال أن يشهد هجومًا روسيًا.

وقال الرئيس في كلمة إلى الأمة مساء اليوم الإثنين: ”يُقال لنا إن 16 شباط/فبراير سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة“، داعيًا الأوكرانيين إلى رفع الأعلام الوطنية وإبراز لونيه الأزرق والأصفر في ذلك اليوم.

واتّهم زيلينسكي روسيا أيضًا بـ“شنّ حرب“ على أوكرانيا ”على كل الجبهات“، وبـ“السعي لزرع الهلع في صفوف الأوكرانيين والمستثمرين“.