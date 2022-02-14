جونسون وبايدن يتفقان على "وجود نافذة للدبلوماسية" بشأن أوكرانيا

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين، على ”وجود نافذة مهمة للدبلوماسية، وفرصة لروسيا للتراجع وتجنب كارثة في أوكرانيا“، بحسب مكتب جونسون.

وقال متحدث باسم ”داونينغ ستريت“، في بيان بعد الاتصال: ”لقد اتفقا على أنه لا تزال هناك نافذة مهمة للدبلوماسية، ولروسيا للتراجع عن تهديداتها تجاه أوكرانيا“.

وأضاف: ”أكد الزعيمان على أن أي توغل إضافي في أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد لموسكو، مع إلحاق أضرار كبيرة بكل من روسيا والعالم“، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ويأتي تصريح مكتب جونسون بعد ساعات على إعلان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأوضح كيربي لمحطة ”سي أن أن“ التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يتمتع بقدرات واسعة، ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولديه أكثر من مئة ألف جندي“.

وفي وقت سابق يوم الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى لفيف غرب البلاد، في مواجهة ”التسارع اللافت“ لانتشار القوات الروسية عند الحدود، بحسب ”فرانس برس“.

وقال بلينكن في بيان: ”نحن بصدد نقل عمليات السفارة في كييف إلى لفيف مؤقتا، مؤكدًا أن واشنطن تريد ضمان ”أمن الأمريكيين“.

وأشار إلى أن ”السفارة ستبقى على تواصل مع الحكومة الأوكرانية“، لكن ”نناشد كل مواطن أمريكي لا يزال في أوكرانيا مغادرة البلاد فورًا“.

وأضاف: ”نواصل أيضًا جهودنا الدبلوماسية المكثّفة لخفض تصعيد الأزمة، ونعتزم إعادة موظّفينا إلى السفارة ما إن تسمح الظروف بذلك“.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، إن قرار دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وكندا، نقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا ”خطأ فادح“.

وصرح الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أنّ ”نقل بعض السفارات إلى غرب أوكرانيا خطأ فادح، لكنّ القرار عائد لهم.. أوكرانيا موحّدة وإن حصل شيء فسيكون في كل مكان“.