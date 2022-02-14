أوكرانيا تعلن الأربعاء "يوم وحدة" وسط احتمالات أن يشهد هجوما روسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، ”يوم الوحدة“، بعدما أشارت وسائل إعلام عدة إلى احتمال أن يشهد هجومًا روسيًا.

وقال الرئيس في كلمة إلى الأمة مساء اليوم الإثنين: ”يُقال لنا إن 16 شباط/فبراير سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة“، داعيًا الأوكرانيين إلى رفع الأعلام الوطنية وإبراز لونيه الأزرق والأصفر في ذلك اليوم.

واتّهم زيلينسكي روسيا أيضًا بـ“شنّ حرب“ على أوكرانيا ”على كل الجبهات“، وبـ“السعي لزرع الهلع في صفوف الأوكرانيين والمستثمرين“.

وقال: ”دولتنا قوية أكثر من أي وقت مضى“، و“نحضّر ردودًا مناسبة لكل الاعتداءات المحتملة“.

وفي حين لا تكفّ روسيا عن اتهام كييف بالتحضير لهجوم على الانفصاليين الموالين لموسكو الذين تدعمهم في شرق أوكرانيا، أكد زيلينسكي أن بلاده ”تتطلع إلى السلام ولا تريد سوى حلّ كل المسائل عبر المسار الدبلوماسي“.

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-أيف لودريان، مساء الإثنين، أن ”كل العناصر“ متوافرة لتشنّ روسيا ”هجومًا قويًا“ على أوكرانيا.

وقال لودريان لمحطة ”فرانس 5“: ”هل تتوافر كل العناصر لهجوم قوي من جانب القوات الروسية في أوكرانيا؟ نعم هذا صحيح، إنه ممكن وبشكل سريع“.

وصرّح بطريقة مباشرة أن ”هذا ما قد يحصل“، لكنّه أكد أنه ليست لديه في الوقت الحالي مؤشرات على تدخّل وشيك لروسيا.

وأضاف لودريان: ”هل اتخذ الرئيس فلاديمير بوتين قراراته بشأن شنّ عملية أم لا؟ برأيي، لا شيء يشير إلى ذلك اليوم“.

وأكد أن ”هناك وضعًا عسكريًا لا يُحتمل مع تصعيد يتزايد“، معتبرًا أن ”الحاجة الملحّة بالنسبة للجميع هي وقف التصعيد“.

لكن البنتاغون أعلن عشية توجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أوروبا، الإثنين، أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أن بوتين لم يتخذ أي ”قرار نهائي“ بشأن غزو أوكرانيا من عدمه.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، خلال مؤتمر صحافي: ”لا نظن أن قرارا نهائيا اتخذ، لكن تحركا عسكريا قد يحصل في أي وقت“.

كما أعلن كيربي أن دعم الصين ”الضمني“ لروسيا في الملف الأوكراني ”مقلق جدًا“، مشيرا إلى أن هذا الدعم ”هو بصراحة أكثر زعزعةً لاستقرار الوضع الأمني في أوروبا“.

في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى لفيف غرب البلاد، في مواجهة ”التسارع اللافت“ لانتشار القوات الروسية عند الحدود.

وقال بلينكن في بيان: ”نحن بصدد نقل عمليات السفارة في كييف إلى لفيف مؤقتا“، مؤكدًا أن واشنطن تريد ضمان ”أمن الأمريكيين“.

وأشار إلى أن ”السفارة ستبقى على تواصل مع الحكومة الأوكرانية“، لكن ”نناشد كل مواطن أمريكي لا يزال في أوكرانيا مغادرة البلاد فورًا“.