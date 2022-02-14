الأزمة الأوكرانية.. واشنطن تنقل سفارتها من كييف إلى لفيف

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، أن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى لفيف غرب البلاد، في مواجهة ”التسارع اللافت“ لانتشار القوات الروسية عند الحدود.

وقال بلينكن في بيان: ”نحن بصدد نقل عمليات السفارة في كييف إلى لفيف مؤقتا، مؤكدًا أن واشنطن تريد ضمان ”أمن الأمريكيين“.

وأشار إلى أن ”السفارة ستبقى على تواصل مع الحكومة الأوكرانية“، لكن ”نناشد كل مواطن أمريكي لا يزال في أوكرانيا مغادرة البلاد فورًا“.

وأضاف: ”نواصل أيضًا جهودنا الدبلوماسية المكثّفة لخفض تصعيد الأزمة“.

وصرّح: ”نعتزم إعادة موظّفينا إلى السفارة ما إن تسمح الظروف بذلك“.

وسبق أن خُفّض عدد موظفي السفارة في العاصمة الأوكرانية إلى الحدّ الأدنى، بعدما أمرت واشنطن، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين، وتعليق القسم القنصلي في كييف.

وأبقت واشنطن على تواجد قنصلي محدود في لفيف على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود البولندية للاستجابة لحالات طارئة.

في السفارة الأمريكية في كييف، قال حارس أمني أوكراني لوكالة ”فرانس برس“ إن جميع الأمريكيين غادروا، وإن المبنى بات الآن مغلقًا.

وتعذر رؤية أي علم أمريكي.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، إن قرار دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وكندا، نقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا ”خطأ فادح“.

وصرح الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ ”نقل بعض السفارات إلى غرب أوكرانيا خطأ فادح، لكنّ القرار عائد لهم.. أوكرانيا موحّدة وإن حصل شيء فسيكون في كل مكان“.

وأجلت عدة دول دبلوماسييها، كما حثت مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

وأغلقت كندا سفارتها مؤقتاً في كييف، ونقلت أنشطتها الدبلوماسية إلى لفيف، وكذلك أستراليا.

ونقلت ألمانيا قنصليتها من دنيبرو في شرق أوكرانيا إلى لفيف.

وفي سياق الأزمة، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، الإثنين، إن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأوضح كيربي لمحطة ”سي أن أن“ التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يتمتع بقدرات واسعة، ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولديه أكثر من مئة ألف جندي“.