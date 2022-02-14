البرلمان الروسي يناقش مشروعي قانونين بشأن الاعتراف بـ"دونباس" الأوكرانية

قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن البرلمان سيصوت يوم الثلاثاء، ليقرر ما إذا كان سيطلب من الرئيس فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال منطقتين منفصلتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا.

وأضاف فولودين أن ”النواب سيناقشون مشروعي قانونين بديلين بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من طرف واحد، في المنطقة المعروفة باسم دونباس“، حيث تقاتل القوات الانفصالية الجيش الأوكراني منذ 2014.

بموجب المشروع الأول قد يناشد البرلمان بوتين مباشرة للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وسيسعى الثاني، الذي تقدم به نواب من حزب روسيا المتحدة المهيمن، إلى الحصول أولا على آراء وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى.

ويعد هذا الصراع جزءا من أزمة أوسع مع تحذير الولايات المتحدة من احتمال أن تهاجم روسيا أوكرانيا في أي وقت بقوة يزيد حجمها عن 100 ألف جندي حشدتهم قرب حدودها.

وتنفي روسيا أي خطة من هذا القبيل وتتهم الغرب بالهستيريا.

وسيمثل الاعتراف بالمنطقتين خطوة مهمة من شأنها أن تقضي بشكل فعال على عملية ”مينسك“ للسلام في شرق أوكرانيا التي تقول روسيا إنها ملتزمة بها.

ولهذا السبب، يشك بعض المحللين في استعداد بوتين لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وفي سياق الأزمة كذلك، أجرت البحرية الروسية مناورات مضادة للغواصات في البحر الأسود اليوم الإثنين، إذ قامت الطائرات المقاتلة بدوريات على حدودها مع حليفتها روسيا البيضاء، في أحدث استعراض لنشاطها العسكري المتزايد قرب أوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت ويمكن أن تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، وأكدت تعهدها بالدفاع عن ”كل شبر“ من أراضي حلف شمال الأطلسي.

واعترف الكرملين بأن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى ”الحضيض“.

وقال الجيش الروسي إن أكثر من 30 طائرة هليكوبتر للنقل والهجوم تشارك في المناورات التكتيكية الجارية في جنوب روسيا بينما قامت القوات الجوية بمحاكاة صد غارات جوية معادية في منطقة لينينغراد باستخدام أنظمة صواريخ ”أرض جو“ من طراز ”إس-400“.

ونقلت صحيفة ”إزفيستيا“ عن مصادر عسكرية قولها إن روسيا سترسل مجموعة من السفن المسلحة بصواريخ كروز وصواريخ أسرع من الصوت من أسطولها في بحر قزوين إلى البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات من طراز سوخوي سو-30 نفذت دوريات مشتركة على الحدود بين روسيا وروسيا البيضاء اليوم الإثنين.