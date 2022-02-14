البنتاغون: روسيا تحشد قوات إضافية عند الحدود مع أوكرانيا

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم الاثنين، إن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأوضح كيربي لمحطة ”سي ان ان“ التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يتمتع بقدرات واسعة، ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولديه أكثر من مئة ألف جندي“.

وأضاف: ”هي ليست فقط مسألة أعداد. الأمر يتعلق أيضا بالقدرات، قدرات على صعيد الأسلحة، من المصفحات إلى وحدات المشاة مرورا بالقوات الخاصة والهجمات الإلكترونية والدفاعات الجوية والصاروخية“.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، انتهاء جزء من المناورات العسكرية الروسية، في حين أن هذه المناورات البرية والبحرية عند الحدود الروسية -الأوكرانية وفي بيلاروسيا تغذي المخاوف من تصعيد عسكري.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من جهته إن تسوية دبلوماسية للأزمة بشأن أوكرانيا ممكنة، مقترحا حتى ”مواصلة الحوار وتوسيعه“، في تصريحات أقل حدة مما صدر عن موسكو في الأسابيع الأخيرة.

إلا أن الناطق باسم البنتاغون أعاد التأكيد على أن الرئيس الروسي يملك كل القدرات لشن ”هجوم عسكري تقليدي في أوكرانيا في أي وقت“، أو هجوم محدود أكثر لزعزعة استقرار هذا البلد.

إلى ذلك، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع، الإثنين، استعداد بلدانهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات ”عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي“ خلال ”مهلة قصيرة جدا“؛ في حال شُن هجوم عسكري على أوكرانيا.

وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان، أن ”أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة“، لكن مجموعة الدول الكبرى السبع، التي تترأسها ألمانيا هذه السنة، توعدت بأن ”أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل برد سريع“.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان قال، في وقت سابق، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث في أي لحظة، وإن الولايات المتحدة سوف تستمر في نشر المعلومات الاستخباراتية المتاحة لديها حتى لا تتمكن روسيا من ”اختلاق ذريعة“ لشن هجوم مباغت في أي وقت.

ورفض سوليفان، في برنامج على شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا ستشن هجوما يوم الأربعاء، كما خمنت بعض التقارير.

وقال: ”لا نستطيع أن نتنبأ باليوم المحدد، لكننا منذ فترة نقول إن الهجوم قد يقع في أي يوم، وهذا يتضمن الأسبوع المقبل، قبل نهاية الألعاب الأولمبية“.