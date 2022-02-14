نجل رئيس تركمانستان مرشح لخلافة والده

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

عُيّن نجل رئيس تركمانستان السلطوي قربان قولي بردي محمدوف مرشحا لخلافة والده، على ما أعلن، يوم الإثنين، التلفزيون العام في هذا البلد الواقع بآسيا الوسطى، ويعتبر من أكثر دول العالم انغلاقا.

وأوضح التلفزيون العام أنه ”خلال مؤتمر استثنائي للحزب الديمقراطي في تركمانستان في عشق آباد، عُين نائب رئيس الحكومة سردار بردي محمدوف مرشحا للرئاسة“.

وكانت اللجنة الانتخابية في تركمانستان أعلنت، يوم السبت، تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في 12 آذار/مارس المقبل، بعيد تلميح الرئيس إلى أنه سيترك منصبه.

وأوضح الناطق باسم اللجنة بزركان غاراييف: ”وجّهنا الرئيس للتحضير لانتخابات رئاسية مبكرة في 12 آذر/مارس“.

وكان الرئيس بردي محمدوف، البالغ 64 عاما، والذي يرأس البلاد منذ 15 عاما، قال، يوم الجمعة، إنه ”اتخذ قرارا صعبا“ بشأن دوره نظرا إلى سنّه، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى ”قادة شباب“.

وكثرت التكهنات في الأسابيع الأخيرة حول النظام، وهو من الأكثر انغلاقا في العالم.

وتوقع بعضها أن الرئيس يريد التخلي عن منصبه لصالح نجله سردار البالغ 40 عاما، الذي تولى مناصب عدة في السنوات الأخيرة.

وألمح الرئيس التركمانستاني، يوم الجمعة، إلى أنه يريد الانسحاب، خلال كلمة أمام البرلمان والحكومة، لكن كلامه هذا لم ينقل مباشرة عبر التلفزيون، بل لخصت وسائل الإعلام العامة فحواه في ما بعد.

وقال إن ”طريق الحوكمة في هذه المرحلة الجديدة من تطوير البلاد يجب أن تسلم إلى قادة شباب“.

وأرسى بردي محمدوف، على غرار سلفه صابر مراد نيازوف الذي توفي العام 2006، نظاما يقوم على عبادة شخصه في البلاد.

وهو يتحكم بكل السلطات، في حين كل أشكال الانتقاد محظورة.

وتواجه تركمانستان الغنية بالغاز أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع أن السلطات لم تعترف بأي إصابة في البلاد، فارضة إجراءات إغلاق صارمة، وجاعلة التلقيح إلزاميا.

ويبلغ عدد سكان تركمانستان نحو 6 ملايين نسمة، غالبيتهم من التركمان، في حين توجد في البلاد أقليتان كبيرتان، هما الأوزبك والروس.

ونحو 89% من سكان البلاد من المسلمين السنة، في حين يشكل عدد المسيحيين قرابة 9%.

ويعتمد اقتصاد البلاد بالدرجة الأولى على صناعة النفط والغاز الطبيعي والمعادن والنسيج.