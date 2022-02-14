وزير: هبوط المزيد من مقاتلات "إف-15" الأمريكية في بولندا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك، إن ثماني طائرات مقاتلة أمريكية أخرى من طراز ”إف-15“ هبطت في بولندا اليوم الإثنين، وسط تصاعد التوتر في شرق أوروبا بعد أن حشدت روسيا قواتها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

وكتب ماريوش بلاشتاك على تويتر: ”المزيد من مقاتلات إف-15 الأمريكية هبطت اليوم في القاعدة في لاسك… ثماني طائرات ستنضم إلى تلك التي أتت إلى بولندا الأسبوع الماضي“.

وتشير تقارير إلى أن روسيا تواصل تعزيز قدراتها في البحر الأسود من مختلف أساطيلها البحرية في ظل التوتر المتصاعد مع الغرب، والحديث عن غزوها المحتمل لجارتها أوكرانيا خلال أيام، رغم إصرار موسكو على النفي.

وفيما تسلمت أوكرانيا من ليتوانيا شحنة من صواريخ ”ستينغر“ (Stinger) الأمريكية المضادة للطائرات، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد التزام بلاده بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها تسلمت شحنة صواريخ مضادة للطائرات طراز ”ستينجر“ وذخائر وصلت في طائرة من ليتوانيا.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، إن طائرتين أخريين سلمتا الأحد، ذخائر تزن نحو 180 طنًا من الولايات المتحدة.

وقال الوزير على ”تويتر“، إن أوكرانيا تسلمت حتى الآن ذخائر تزن قرابة 1500 طن في 17 شحنة جوية.

ويقول مسؤولون عسكريون، إن أوكرانيا عززت قواتها المسلحة بشكل كبير بمساعدة حلفائها، وسلّحت جيشها بشكل خاص بأسلحة أمريكية وبريطانية مضادة للدبابات، وطائرات مسيرة تركية.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها، إن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي لحظة، وتنفي روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا، أنها وضعت خططًا لذلك.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان قال في وقت سابق، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث في أي لحظة، وإن الولايات المتحدة سوف تستمر في نشر المعلومات الاستخباراتية المتاحة لديها حتى لا تتمكن روسيا من ”اختلاق ذريعة“ لشن هجوم مباغت في أي وقت.

يذكر أن الغواصة ”روستوف نا دونو“ (Rostov-na-Donu) من طراز ”كيلو“ (Kilo) -التي تعتبر من أخطر الغواصات غير النووية في العالم- كانت قد عبرت مضيق الدردنيل، للانضمام إلى أكثر من 130 قطعة بحرية روسية، تشمل مدمرات وفرقاطات وكاسحات ألغام وسفن إنزال، لتنفيذ تدريبات واسعة النطاق للبحرية الروسية.