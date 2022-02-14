زيلينسكي: أوكرانيا ستواصل السعي للانضمام لحلف شمال الأطلسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستواصل السعي لتحقيق هدفها بالانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي على الرغم من الغضب الروسي وتشكك بعض الدول الغربية.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: ”اليوم يلمح العديد من الصحفيين والعديد من الزعماء لأوكرانيا أنه من الممكن عدم المجازفة وعدم إثارة قضية العضوية المستقبلية في التحالف باستمرار؛ لأن هذه المخاطر مرتبطة برد فعل الاتحاد الروسي“.

ومضى يقول: ”أعتقد بأن علينا السير على الطريق الذي اخترناه حتى آخره“، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأبلغ زيلينسكي شولتس خلال اجتماع في كييف، اليوم الإثنين، أنّ بلاده تعتبر خط أنابيب الغاز المثير للجدل ”نورد ستريم 2“ الذي يربط بين روسيا وألمانيا ”سلاحا جيوسياسيا“.

وكان ”نورد ستريم 2“ الذي يتجاوز أوكرانيا مصدر توتّر متزايد في علاقات ألمانيا مع كلّ من واشنطن وكييف.

وخلال المؤتمر قال زيلينسكي في معرض حديثه عن ”نورد ستريم 2“: ”نحن نفهم جيدا أنّه سلاح جيوسياسي“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأكملت روسيا بناء خط الأنابيب الذي يمرّ تحت بحر البلطيق، لكنّ الهيئات الناظمة الألمانية لم توافق بعد على استخدامه.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنّه سيجد طريقة ”لوضع حد“ للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا.

من جهته قال شولتس: ”لا ينبغي لأحد أن يشكّك في عزم واستعداد“ برلين لمعاقبة روسيا إذا هاجمت جارتها.

وأضاف: ”عندها سنتحرك وسنتخذ إجراءات واسعة النطاق سيكون لها تأثير كبير على فرص التنمية الاقتصادية لروسيا“.

ورأى الرئيس الأوكراني، أن قرار دول غربية من بينها الولايات المتحدة وكندا، نقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا ”خطأ فادح“.

وقال الرئيس الأوكراني إنّ ”نقل بعض السفارات إلى غرب أوكرانيا خطأ فادح، لكنّ القرار عائد لهم.. أوكرانيا موحّدة وإن حصل شيء فسيكون في كل مكان“.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن سفير أوكرانيا لدى بريطانيا قوله، إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي لتجنب حرب مع روسيا، فيما سيكون تنازلا كبيرا لموسكو ردا على حشد قوات على الحدود.

وقال السفير فاديم بريستايكو، إن أوكرانيا مستعدة لإبداء ”المرونة“ بشأن هدفها الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وهي خطوة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها قد تشعل حربا.