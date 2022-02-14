ألمانيا.. مطالبات للحكومة بالتدخل لدى طهران لمنع إعدام معارض إيراني

طالب صحفيون وممثلون عن جماعات لحقوق الإنسان، في ألمانيا، اليوم الإثنين، السلطات هناك للضغط على طهران لمنع إعدام معارض إيراني.

ووجه الصحفيون والناشطون الحقوقيون رسالة إلى وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، يحثونها فيها على استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية الممكنة، لمنع إصدار حكم الإعدام على زعيم جماعة ”تندر“ المعارضة، جمشيد شارمهد.

وشارمهد، يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية، وقد جرى اختطافه خارج إيران في آب/أغسطس من 2020.

وجماعة ”تندر“ المعارضة تدعو لعودة الملكية في إيران.

وأشارت الرسالة إلى ”اختطاف ونقل شارمهد إلى إيران وجلسة محاكمته الأخيرة في طهران“.

ودعت الحكومة الألمانية إلى ”الإدانة العلنية لعقوبة الإعدام التي تمارسها إيران والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان“، معربين عن ”قلقهم على صحة شارمهد“.

وجاء في الرسالة، أنه ”قد يحكم على شارمهد، من قبل محكمة طهران الثورية، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، المعروف باسم قاضي الموت، بتهمة الإفساد في الأرض، أي عقوبة الإعدام في النظام القانوني الإيراني“.

وذكرت أن ”القاضي معروف بفرض عقوبة الإعدام في إيران، وأن آخر ضحاياه كان روح الله زم، الصحفي الذي تم اختطافه وشنقه بعد محاكمة منتصف كانون الأول/ديسمبر 2020“.

وقال موقعو الرسالة: ”نحث على إعطاء الأولوية للموضوع وتشكيل فريق إدارة الأزمات، واستخدام الحكومة الألمانية كل الوسائل السياسية والدبلوماسية للضغط على الجمهورية الإسلامية“.

وفي 6 شباط/فبراير الجاري، عقدت محكمة الثورة في طهران، الجلسة الأولى لمحاكمة جمشيد شارمهد، وجرى اتهامه بتنفيذ تفجيرات وعمليات اغتيال في عدد من المدن الإيرانية.

ومع هذه الاتهامات سيواجه عقوبة الإعدام في حال صدور قرار من محكمة الثورة، وهو أمر ليس مستبعدا.

في حين وصفت غزالة ابنة شارمهد، الاتهامات التي وجهت إلى والدها ”بالوهمية“، مشيرة إلى أن ”السلطات في طهران تريد إعدام والدها عبر محكمة صورية، مثل ما حدث للصحفي روح الله زم“.

وجماعة ”تندر“ المعارضة أسسها شخص يدعى فرود فولادوند، الذي يطالب بالعودة إلى النظام الملكي في إيران، في حين تعتبر طهران هذه الجماعة ”منظمة إرهابية“.

وفي 2007، قالت الجمعية، إن ”زعيمها واثنين من رفاقه فُقدوا ويعتقد أن المخابرات الإيرانية قامت بتصفيتهم“.