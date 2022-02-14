رئيس وزراء بريطانيا يدعو بوتين للتراجع عن "شفير الهاوية"

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التراجع عن ”شفير الهاوية“ في الأزمة الأوكرانية، معتبرا أنّ الوضع ”خطير جدا جدا“ في ظلّ خطر تعرض أوكرانيا لاجتياح روسي ”خلال الـ48 ساعة المقبلة“.

وقال جونسون في تصريح بثته القنوات التلفزيونية البريطانية، إنّ ”الوضع خطير جدا جدا وصعب، نحن على شفير الهاوية، لكن لا يزال هناك متّسع من الوقت أمام الرئيس بوتين لكي يتراجع“.

وأضاف: ”ندعو الجميع إلى الحوار (…) لتفادي ما قد يكون خطأ كارثيا“.

وقال ناطق باسم جونسون، إنّ رئيس الوزراء قرّر قطع رحلة إلى شمال غرب إنكلترا للعودة إلى لندن؛ ”نظرا إلى الوضع الحالي“.

وبعدما نصحت بريطانيا رعاياها، الجمعة، بمغادرة أوكرانيا على الفور، تترأس وزيرة الخارجية ليز تراس اجتماعا طارئا، بعد ظهر اليوم الإثنين؛ بشأن الاستجابة القنصلية للوضع الحالي.

وقال داونينغ ستريت، إنّ جونسون سيرأس اجتماع أزمة وزاريا، غدا الثلاثاء.

ويعتزم جونسون زيارة أوروبا القارية مجددًا، نهاية الأسبوع؛ للتباحث مع قادة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق.

وأوضح المتحدث، أنّ رئيس الوزراء سيتحدث مع ”العديد من القادة، بمن فيهم (الرئيس الأمريكي) جو بايدن، في القريب العاجل“.

ودعا جونسون الغربيين إلى ”إظهار جبهة موحدة“ في الأزمة الحالية، خصوصا الأوروبيين لتقليل اعتمادهم على الغاز الروسي بتخليهم عن خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ الذي يربط روسيا وألمانيا.

وفيما تتّهم كييف واشنطن ولندن بإثارة مخاوف من غزو روسي وشيك، أكّد بوريس جونسون أنّ ”الأدلة واضحة جدا. هناك حوالي 130 ألف جندي على الحدود الأوكرانية وكل الدلائل الأخرى تشير إلى استعدادات جادة لغزو“.

وأضاف: ”تُظهر الإشارات، كما قال الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، أنّهم (الروس) يخططون على الأقلّ لأمر قد يحدث في غضون الـ48 ساعة المقبلة“.

وفي آخر التطورات، توعد مسؤول عسكري روسي، بأن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة.

وقال المسؤول إن موسكو ”مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة“، بحسب ما نقلت ”رويترز“ عن وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء.

غير أن المسؤول، أكد أن أي قرار من هذا القبيل لن يُتخذ إلا على أعلى المستويات.

ونفت الولايات المتحدة، يوم السبت، أنها نفذت عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية، بعد أن قالت موسكو إن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ عن وزارة الدفاع قولها، يوم السبت، إن ”سفينة حربية روسية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي بعد أن تجاهلت الغواصة الأمر الروسي بالصعود إلى سطح المياه“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”الوزارة استدعت الملحق العسكري الأمريكي؛ بعد أن شكت من انتهاك الغواصة الأمريكية لمياهها الإقليمية“.