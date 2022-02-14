هل سيعوق الطين الغزو الروسي لأوكرانيا؟

يرى خبراء أن ”تراكم الطين جراء ذوبان الثلج في أوكرانيا لن يشكل عقبة أمام أي خطط روسية لغزو تلك البلاد؛ لأنه من المرجح أن يتركز الهجوم على القصف الجوي“.

ولفت الخبراء في تصريحات لوكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، الإثنين، إلى أن ”الجيش الروسي يمتلك بالإضافة للدبابات والعربات المدرعة الأخرى المجهزة جيدا للطين، مجموعة طائرات مقاتلة متطورة وصواريخ تعتبر من السمات المميزة لأي جيش حديث“.

وأشارت الوكالة إلى تصريحات أخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن ”روسيا في وضع أساسي لغزو أوكرانيا“، على افتراض أن الأرض مجمدة فوق العاصمة الأوكرانية كييف، التي لا تبعد سوى 75 كيلومترا (47 ميلا) عن حدود بيلاروسيا، الحليف الرئيس لروسيا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أنها ”ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أمريكي عن حاجة روسيا للأرض المجمدة لشن غزو“.

وأشارت إلى أن ”محللين يقولون إن أي هجوم سيبدأ بضربات جوية وصاروخية تستهدف على الأرجح مواقع عسكرية أوكرانية“.

وقال ميكولا سونهوروفسكي، المحلل العسكري في مركز رازومكوف للأبحاث في كييف، إنه ”إذا وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الغزو، فلن تكون الدبابات أو السفن في الطليعة، بل القوات الجوية والصاروخية“.

وأضاف أن ”الأهداف الأولى بالنسبة لهم ستكون أنظمة الدفاع الجوي، وقوة الدفاع الصاروخي، ومراكز القيادة والبنية التحتية الحيوية، وبعدها سيتم ضمان ميزة القوات الروسية في الجو واليد العليا في البر والبحر“.

وبحسب الوكالة، أقرّ بعض المحللين الأوكرانيين بأنّ ”الدفاعات الجوية للبلاد غير كافية في حالة وقوع هجوم روسي واسع النطاق“.

ولفت التقرير إلى أن ”كييف حثت حلفاءها الغربيين مرارا على تزويدها بأنظمة دفاع جوي حديثة، بالإضافة إلى أسلحة قتالية أرضية تقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى“.

وقال سونهوروفسكي إن ”الرادع الوحيد هو موقف الغرب، واستعداد ملايين الأوكرانيين للقتال حتى النهاية في حال بدء الغزو“.

وأشار التقرير إلى أن ”الكرملين الذي نفى وجود أي خطط لغزو أوكرانيا سخر من التعليقات بأنه يفضل الأرض المغطاة بالثلوج لشن هجوم على أوكرانيا، فيما يتفق المسؤولون الأوكرانيون على أن تجمد الأرض أو الطين ليس مشكلة للروس“.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى تلك التعليقات للسخرية من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، بعد محادثاتهما في موسكو الخميس، بحسب الوكالة.

وقال لافروف للصحفيين: ”يقولون إن روسيا تنتظر الأرض لتتجمد مثل الحجر حتى تتمكن الدبابات من التسلل بسهولة إلى الأراضي الأوكرانية.. كانت الأرض على هذا النحو مع زملائنا البريطانيين، مع العديد من الحقائق التي ذكرناها ترتد عليهم“.

بدوره، رأى المحلل العسكري الروسي، كونستانتين سيفكوف، أنه ”حتى لو كان هناك توغل بري، فإن دبابات القتال الروسية أخف بكثير من المدرعات الغربية ولا تتعثر“.

وأضاف أن ”دباباتنا مناسبة بشكل أفضل للتقدم على التضاريس الموحلة، فلا داعي للقلق.. إن الذوبان يمكن أن يوقف الدبابات الغربية فقط“.