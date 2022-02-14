لماذا يرفض آلاف الإسرائيليين مغادرة أوكرانيا؟

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، بدء إجلاء الدبلوماسيين الإسرائيليين من العاصمة الأوكرانية كييف، كما أوصت المواطنين بالامتناع عن السفر إلى هناك، ودعت الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا إلى العودة في ظل المخاوف من غزو روسي محتمل.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن 15 ألف إسرائيلي يقيمون في أوكرانيا في هذه الأثناء، من بينهم 4500 فقط استجابوا لطلب التسجيل على موقع الوزارة، تمهيدا لإجلائهم تحسبا لاندلاع حرب.

لكن وسائل إعلام عبرية سلطت الضوء، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، على مصير قرابة 15 ألف إسرائيلي، يقيمون بالفعل في أوكرانيا، ويرفض معظمهم العودة إلى إسرائيل، أو يواجهون مشاكل تحول دون قدرتهم على السفر، قبل اندلاع حرب محتملة.

وكشفت قناة ”أخبار 12“ العبرية، إن إسرائيليين كثرا في أوكرانيا، رفضوا الاستجابة لدعوات الخارجية الإسرائيلية، وأعلن بعضهم أنه ”في حال اندلاع حرب سوف يحملون السلاح دفاعا عن أنفسهم“.

غادروا الآن!

وكانت وزارة الخارجية، والسفارة الإسرائيلية في كييف، قد ناشدتا الإسرائيليين في أوكرانيا للتسجيل على رابط خاص على الإنترنت، ضمن عملية حصر سريعة تستهدف إجلاء الإسرائيليين واليهود الراغبين، كما قررت إجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين الإسرائيليين في السفارة.

ونشر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عبر حسابه على تويتر، دعوة عاجلة لجميع الإسرائيليين في أوكرانيا، جاء فيها: ”الإسرائيليون المقيمون في أوكرانيا – عودوا إلى الوطن.. كلنا نأمل أن ينتهي التوتر بدون تصعيد، لكن من واجبنا قبل كل شيء الحرص عليكم“.

ישראלים שנמצאים באוקראינה – בואו הביתה. כולנו מקווים שהמתיחות תסתיים ללא הסלמה, אבל חובתנו הראשונה היא לדאוג לכם, אזרחי ישראל. הגברנו מאוד את קצב הטיסות מאוקראינה לישראלים ואני מבקש מכם – אל תקחו סיכון מיותר. אל תחכו למצב שבו אתם מאוד תרצו לחזור, וזה כבר יהיה בלתי אפשרי. pic.twitter.com/mIVQql2ZWZ — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 13, 2022

وأكد رئيس وزراء إسرائيل أنه تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية من أوكرانيا إلى إسرائيل، وأضاف في تغريدته: ”أطلب منكم جميعا ألا تخاطروا بشكل مفرط، لا تنتظروا حدوث وضع يحتم عليكم المغادرة فورا، لأنه سيكون من المستحيل وقتها“.

مهمة مستحيلة

وانضم العديد من الإسرائيليين، سواء من الشخصيات العامة أو المواطنين العاديين إلى الدعوات المطالبة بعودة الإسرائيليين ومن يرغب من اليهود، وكتب الصحفي باراك رافيد عبر حسابه على تويتر: ”لو أنتم إسرائيليون في أوكرانيا حاليا، غادروا اليوم قبل الغد، لو اندلعت الحرب فإن فرص إنقاذكم ستكون صعبة“.

אם אתם ישראלים שנמצאים באוקראינה צאו משם עוד היום. רוב הסיכויים שאחרי שתתחיל המלחמה לא יוכלו לחלץ אתכם — Barak Ravid (@BarakRavid) February 12, 2022

وكتب الصحفي ناداف إيال عبر حسابه: ”لو كنتم تعرفون إسرائيليين في أوكرانيا، أخبروهم أن الروس أخلوا السفارة، والأمريكيون كذلك، ستستكمل عمليات الإخلاء في الغد، جميع المؤشرات التي تصدر عن الروس تدل على أن الغزو وشيك، سيكون من الصعب على الدولة إعادتكم، يمكن أن يحدث شلل في المطارات في مرحلة محددة“.

אם אתם מכירים ישראלים באוקראינה-

תספרו להם שהרוסים מפנים את השגרירות. גם האמריקנים. הפינוי יושלם מחר.

לפי כל הסימנים שמשגרים הרוסים הפלישה עומדת להתרחש. יהיה קשה לצאת מהמדינה; סביר שנמל התעופה ישותק בשלב מסוים. — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) February 12, 2022

لن نغادر

وذكر حساب إسرائيلي على تويتر يحمل اسم ”A.S.I“، أن رد الإسرائيليين على دعوة رئيس الوزراء بينيت هو: ”نفضل الموت أحرارا عن العيش في ظل الديكتاتورية التي تنتهجها“، فما القصة؟.

قناة ”أخبار 12“ كشفت أمس الأحد، أن أغلب الإسرائيليين لم يتفاعلوا مع الدعوات المطالبة بالمغادرة الفورية لأوكرانيا، لأسباب عديدة وقالت إنه ”في الوقت الذي دعت فيه دول عديدة رعاياها للمغادرة، بما في ذلك إسرائيل، يبدو أن المخاوف تلك لم تصل أوكرانيا نفسها“.

وأجرت القناة حوارات مع إسرائيليين يقيمون في أوكرانيا، أشار أحدهم، ويدعى دنيس بورتر، يقطن بلدة متاخمة للحدود الروسية أنه لا يعتزم المغادرة، ولا يعرف أي صديق إسرائيلي مقيم في أوكرانيا يعتزم المغادرة.

وتابع أنه يتلقى اتصالات دائمة من الأقارب في إسرائيل الذين يطالبونه بالعودة فورا، لكنه لم يستجب وقرر البقاء، وقال: ”أدرك أن كل أصدقائي الإسرائيليين سيبقون“، مضيفا أنه لو قضت الضرورة سيختبئ في أحد المخازن التي يملكها، لأنه لا توجد غرف محصنة أو ملاجئ على غرار إسرائيل.

ولفت إلى أن موقفه هذا، الذي يشبه موقف إسرائيليين آخرين هناك ينبع من عدم قناعتهم بأن حربا ستندلع، وقال: ”لن تسقط هنا قنابل“.

وذكر أنه يتواصل أيضا مع شخصيات دبلوماسية إسرائيلية هناك، مضيفا: ”لدينا هنا قنصل يدعى مارك، نتواصل معه، وأعلم أنهم طلبوا تسجيل الأسماء لكنني لم أفعل ذلك لأنني لن أغادر.. لن تندلع حرب، لا أريد ذلك“.

وتحدثت القناة أيضا مع إسرائيلي يدعى جيفاع، والذي أشار إلى أنه في جولة سياحية في كييف مع صديقته، وأنهما لا يستشعران أجواء حرب، إذ تمضي الحياة كالمعتاد، مضيفا: ”الأوكرانيون يقضون يومهم كالعادة، أعتقد أنهم لا يصدقون فكرة الحرب“.

وتابع قائلا للقناة: ”يهدد بوتين أوكرانيا منذ 14 عاما، لذا الكل هنا كالمعتاد، إن المعلومات تأتي من إسرائيل ومن أصدقائي هناك فحسب، وعلى كل حال حين تنتهي رحلتي سأعود“.

سأحمل السلاح

ويتفق ديميتري، وهو إسرائيلي يقيم في مدينة أوديسا، على ساحل البحر الأسود، منذ 6 أشهر، مع الرواية التي تتحدث عن ممارسة الأوكرانيين لحياتهم بشكل معتاد، وقال إن وسائل الإعلام هي التي تسبب الضغوط.

ووجه انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، وقال إنه يفتخر بأنه إسرائيلي، لكنه يخجل من حكومة إسرائيل، معللا ذلك بأن هذه الحكومة تؤيد الجانب الروسي، ومؤكدا أنه لن يغادر البلاد، على الرغم من تفكيره في إعادة زوجته وأبنائه إلى إسرائيل.

وأشار أيضا إلى أنه لو تفاقمت الأمور فإنه مستعد لحمل السلاح ضد الروس، وقال: ”أنا بالأساس أرى أوكرانيا وطنا لي، ومركزا لجالية يهودية هي الأكبر في العالم“.

وتابع أن اليهود في أوكرانيا يوجدون في جميع مستويات السلطة، حتى الرئاسة، ويرون في أوكرانيا وطنا لهم، مضيفا: ”أنا مستعد للدفاع عن وطني، وأقول للإسرائيليين الذين طالما زاروا قبر الحاخام نحمان في مدينة أومان الأوكرانية، إنني أتوقع منكم تأييدا أكبر وواضحا سواء من الجماهير أو الحكومة“.

ضغوط ومخاوف

ومع ذلك، تقول القناة إن بعض من تحدثت معهم أكدوا على مخاوف متزايدة وضغوط كبيرة، وعدم قدرة على التصرف.

وتواصلت القناة مع إسرائيلي يدعى باري، وهو مقيم في مدينة خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، والذي أكد لها أنه عاجز عن التصرف، ويعاني ضغوطا كبيرة، ولا يستطيع اتخاذ قرار بشأن المغادرة إلى دول أخرى مثل تركيا أو بولندا.

وأضاف أن الكثير من الإسرائيليين ممن لديهم أعمال في أوكرانيا لا يعتزمون المغادرة، بينما يفضل الكثيرون أيضا عدم المغامرة بالبقاء.

لكنه أشار إلى ارتفاع أسعار الطيران بشكل جنوني وصفه بـ ”المأزق“، مشيرا إلى أن ثمن الرحلة إلى إسرائيل يبلغ 1200 دولار.

وذهب إلى أن الإسرائيليين في أوكرانيا ممن يحرصون على متابعة نشرات الأخبار لديهم ضغوط أكثر ممن يتجاهلونها، مضيفا: ”لا يشعر الشارع الأوكراني بتغيير ما، والناس هنا تعيش بشكل معتاد“.

لا ملاجئ هنا

صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ بدورها، رصدت هذا الوضع، وذكرت، أمس الأحد، أن الإسرائيليين لا يسارعون للمغادرة، ولا يقومون حتى بتخزين الطعام.

وأرجعت ذلك إلى أن إسرائيليين مقيمين في مدن أوكرانية متاخمة لحدود روسيا ”يرفضون شراء بطاقة السفر“.

وقالت إن جميع المطاعم مفتوحة ولا توجد هيستريا، حسب ما أخبرها به إسرائيلي في أوكرانيا يدعى طال.

وأفاد طال أيضا بأنه يقيم شرق البلاد، وأنه لا توجد تطورات غريبة بعد، لكنه أقر بأنه يفكر في المغادرة، وأن سبب الضغوط هي الشائعات التي تصنع حالة من التوتر، لكن أحدا من المواطنين لا يشعر بحالة من الهيستريا.

وحاورت الصحيفة إسرائيليا يدعى كريسي، والذي أكد على تباين المواقف بين الإسرائيليين، وشعوره بحالة من التخبط بشأن كيفية التصرف لو اندلعت حرب، وقال: ”ليس لدينا هنا ملاجئ محصنة“.

وعاد الإسرائيلي إلكانا زوهار للتو من إسرائيل، رغم التوتر، وقال للصحيفة: ”أقطن مدينة روفنو غربي أوكرانيا، مع زوجتي آنا وولدي مارك، ابن السنوات الثلاث، كل شيء هنا طبيعي، لا نشعر بتغيير، لكن لو تغير الوضع سنسافر إلى حدود بولندا ومن هناك إلى وارسو، ومنها إلى إسرائيل، أخشى أن يحتل الروس أوكرانيا بالكامل“.