مسؤول روسي: مستعدون لمهاجمة أي سفينة تنتهك مياهنا الإقليمية

توعد مسؤول عسكري روسي، بأن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة.

وقال المسؤول إن موسكو ”مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة“، بحسب ما نقلت ”رويترز“ عن وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء.

غير أن المسؤول أكد أن أي قرار من هذا القبيل لن يُتخذ إلا على أعلى المستويات.

ونفت الولايات المتحدة يوم السبت، أنها نفذت عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية، بعد أن قالت موسكو إن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ عن وزارة الدفاع قولها، يوم السبت إن ”سفينة حربية روسية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي بعد أن تجاهلت الغواصة الأمر الروسي بالصعود إلى سطح المياه“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”الوزارة استدعت الملحق العسكري الأمريكي بعد أن شكت من انتهاك الغواصة الأمريكية لمياهها الإقليمية“.

وأضافت أنه ”تم رصد الغواصة بالقرب من جزر كوريل في ساعة مبكرة من صباح السبت في أثناء قيام روسيا بإجراء مناورات بحرية باستخدام أسطولها في المحيط الهادي، ثم جرى توجيه أمر للغواصة بالظهور فورا على سطح المياه“.

وتابعت أن ”طاقم الغواصة الأمريكية تجاهل الأمر؛ ما دفع طاقم الفرقاطة الروسية مارشال شابوشنيكوف إلى استخدام وسائل مناسبة، لدفع الغواصة إلى مغادرة المياه“..

وأكدت أن ”الغواصة الأمريكية غادرت المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة“.

وتحدث وزير الدفاع الروسي عبر الهاتف مع نظيره الأمريكي، السبت، في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن الحرب في أوكرانيا ربما تندلع في أي لحظة.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، لكنها نفت مرارا وجود أي نية لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف ”بهستيريا“.

وقال الكريملين إن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى ”الحضيض“، على الرغم من تزايد الحوار الثنائي أخيرا، وذلك وسط اعتراضات غربية على تدريبات عسكرية كبيرة تجريها روسيا قرب حدودها مع أوكرانيا، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“، اليوم الإثنين.