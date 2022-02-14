الخارجية الإيرانية تنفي حدوث "انسداد" في مسار محادثات فيينا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الإثنين، وجود طريق مسدود في محادثات فيينا النووية الجارية بين إيران والقوى الدولية منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي حول المحادثات في فيينا ”لا يوجد انسداد في مسار المفاوضات النووية، وهي جارية كما كان من قبل، واللقاءات والمشاورات جارية بين الوفود في فيينا“.

لكن زاده أقر بأن ”هناك بعض القضايا العالقة في مفاوضات فيينا“، مشيرا إلى أن إيران ”بدأت إعادة النظر في المقترحات المطروحة“.

وأضاف أن ”إيران كانت تتخذ قراراتها السياسية منذ سنوات وظلت في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ونحن ننتظر رد الغرب على مبادرات إيران“.

وتابع ”كلما كانت إرادة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث أقوى (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، في مفاوضات فيينا، سنقترب أكثر إلى الاتفاق“.

وبشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الجولة الجارية في فيينا، قال خطيب زاده ”يعتمد ذلك على إرادة الغرب، وإذا استجابت الولايات المتحدة وأوروبا لإيران اليوم في إطار الاتفاق النووي، فيمكننا أن نعلن في فيينا غدًا أننا توصلنا إلى اتفاق“.

وجدد خطيب زاده التأكيد أن ”هذا الاتفاق ينتظر القرارات السياسية من الجانب الآخر.. إيران تبحث عن ضمانات موضوعية، وتسعى مع مجموعة 4 + 1 للحصول على ضمانات من الولايات المتحدة“.

وكان شمخاني ذكر في وقت متأخر من مساء الأحد خلال اتصال هاتفي مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أن ”الأوضاع تزداد صعوبة بالنسبة للمفاوضين الإيرانيين في فيينا للمضي قدما في قرارات طهران المنطقية والقانونية في ظل تهرّب الأطراف الغربية من التزاماتها بمسرحيات عن المبادرات“.

وكتب شمخاني، في تغريدة على تويتر، يوم الإثنين ”لقد وصلت محادثات فيينا إلى مرحلة يمكن فيها التعليق على النتيجة بيقين، بعيدا عن التكهنات“.

وأضاف ”يمكن أن يحل القرار السياسي الأمريكي بقبول أو رفض متطلبات تشكيل اتفاق دائم وذي مصداقية على أساس المبادئ المقبولة في الاتفاق النووي، محل التكهنات“.

والثلاثاء الماضي، استؤنفت الجولة الثامنة من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا، بعد انقطاع دام 10 أيام.