سفير أوكراني: كييف قد تتخلى عن الانضمام للناتو لتجنب الحرب‎‎

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن سفير أوكرانيا لدى بريطانيا قوله، إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي لتجنب حرب مع روسيا، فيما سيكون تنازلا كبيرا لموسكو ردا على حشد قوات على الحدود.

وقال السفير فاديم بريستايكو للبي.بي.سي، إن أوكرانيا مستعدة لإبداء ”المرونة“ بشأن هدفها الانضمام لحلف شمال الأطلسي وهي خطوة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها قد تشعل حربا.

ونقِل عن بريستايكو قوله ردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف تغير موقفها من الانضمام للحلف ”ربما نفعل.. خاصة بعد تهديدنا بهذه الطريقة وابتزازنا والضغط علينا من أجل ذلك“.

وأوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي لكنها تلقت وعدا منذ عام 2008 بأنها ستُمنح فرصة للانضمام وهي خطوة من شأنها أن توصل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدود روسيا.

ويقول بوتين إن علاقات أوكرانيا المتنامية مع الحلف قد تجعلها منصة إطلاق لصواريخ الحلف لتستهدف روسيا. ويقول إنه يتعين على روسيا وضع خطوط حمراء لمنع ذلك.

وحرّكت روسيا أكثر من مئة ألف جندي وأسلحة ثقيلة إلى مسافة قريبة من الحدود مع أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية؛ ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي للتحذير من احتمال غزو وشيك.

وتنفي موسكو اعتزام شن هجوم وتصف الحشد العسكري بأنه تدريبات لكنها أصدرت طلبات كتابية بأن يوقف ”الناتو“ أي توسع باتجاه الشرق بما في ذلك أوكرانيا، ورفض أعضاء الحلف ذلك.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد واتفقا على مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

وأضاف أن ”الرئيسين توافقا على أهمية مواصلة الدبلوماسية والردع ردًّا على التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا“.

وأوضحت أن بايدن كرّر خلال الاتصال وعده برد ”سريع وحاسم“ من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، مكررًا دعمه ”لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“.

بدوره، قال المكتب الرئاسي في كييف إن زيلنسكي دعا بايدن لزيارة أوكرانيا.

ونقل المكتب الرئاسي عن زيلينسكي قوله في بيان ”أنا مقتنع بأن وصولك إلى كييف في الأيام المقبلة، هو أمر حاسم لاستقرار الوضع، وسيكون إشارة قوية، ويسهم بوقف التصعيد“.