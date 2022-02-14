حريق في قاعدة عسكرية غرب إيران

اندلع حريق في إحدى القواعد التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بمحافظة ”كرمنشاه“ غرب إيران، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء رسمية تابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني.

وقالت الوكالة، بحسب مصادر خاصة، إن ”التحقيقات لا تزال جارية، لمعرفة سبب الحادثة والأضرار المحتملة“.

ولدى محافظة ”كرمنشاه“ ذات الغالبية الكردية حدود مشتركة مع العراق، وتضم عددًا من القواعد العسكرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري.

وفي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أظهرت صور الأقمار الصناعية توسع أنشطة البناء في منشأة ”كرمانشاه“ تحت الأرض بالقرب من قاعدة ”بختاران“ للصواريخ الباليستية.

وأعلن معهد ”إنتل“ للأبحاث والمعلومات عن تقدم عمليات حفر الأنفاق وأساس الهيكل.

وكان المعهد قد أعلن، في وقت سابق، عن إنشاء نفقين في المركز بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الماضي 2021.

وبحسب التقرير، توقف البناء في الموقع العسكري لمدة 7 أشهر، لكن حركة البناء عادت لتزداد في المركز، أوائل آب/أغسطس العام الماضي، واستمرت عمليات حفر الأنفاق.

وأظهرت شركة ”إنتل لاب“ الاستخباراتية، في ”فيديو“ صور عبر الأقمار الصناعية، التغييرات في هذا الموقع العسكري من بداية آب/أغسطس إلى 25 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وكانت القوات الجوية للحرس الثوري قد استخدمت قاعدة عسكرية بمحافظة ”كرمنشاه“ غرب إيران، لقصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار غرب العراق، التي تتمركز بها القوات الأمريكية بعدة صواريخ من طراز ”فاتح 313″ و“قيام“.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.