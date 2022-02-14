صحف عالمية: أسبوع حاسم في أوكرانيا.. وكورونا بالصين تهدد اقتصاد العالم

تناولت صحف عالمية، اليوم الاثنين، عددا من أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحة الدولية، وجاء في مقدمتها مناقشة آخر تداعيات الأزمة الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن ”أسبوع حاسم“ قد يحدد مصير كييف في الفترة المقبلة؛ إما الحرب أو السلام.

وسلطت الصحف الضوء على أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق إذا لجأت الصين إلى الاستمرار في استراتيجية ”صفر إصابات كوفيد“، التي على إثرها قد تطبق إغلاقًا قد يهدد سلاسل التوريد على مستوى العالم.

”كارثة سوء التقدير“

حذرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية من أن ”سوء التقدير“ بشأن الأزمة الأوكرانية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى ”كارثة عالمية محدقة لا محالة“. وقالت إن الحصار العسكري الروسي غير المسبوق لأوكرانيا لم يؤد إلى تقريب احتمالية نشوب حرب مدمرة في ذلك البلد فحسب، بل زاد أيضا من مخاطر اندلاع صراع أوسع غير مقصود.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت مصرة – ولا تزال – على أن قواتهما لن تدخل أوكرانيا مهما حدث، وسحبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالفعل 160 من جنود الحرس الوطني الذين كانوا يعملون كمستشارين عسكريين في كييف.

وأضافت: ”وحتى خلال الحرب الباردة، حرصت واشنطن وروسيا على عدم اشتباك قواتهما، وأوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيسعى إلى الإبقاء على الأمر على هذا النحو“، وحذر الرئيس الأمريكي بالقول: ”هذه حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون وروسيا إطلاق النار على بعضهم البعض“.

وتحت عنوان ”سوء التقدير سيؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً“، ذكرت الصحيفة البريطانية في تحليل لها أن ”حشد القوات الروسية في بيلاروسيا ونشر قوة بحرية روسية كبيرة في البحر الأسود، يقابلهما على نطاق أصغر التعزيزات البرية والبحرية والجوية للناتو على الجانب الشرقي للتحالف، يعني أن هناك الكثير من المعدات العسكرية، وعلى مقربة من المعتاد.. ومع القرب يأتي الخطر المتزايد للحوادث والعواقب غير المقصودة“.

وأضافت: ”يرى محللون عسكريون أن خطر وقوع شيء ما بالخطأ نتيجة الانتشار العسكري من الطرفين على مقربة – مثل الاصطدام في الجو – قد يتسبب في تصعيد الأمور بسرعة“.

واستشهدت ”الغارديان“ بتصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس، بأن الولايات المتحدة سعت إلى التحلي بالشفافية بشأن نشر قواتها في أوروبا الشرقية من أجل ”تجنب الخطأ في التقدير أو التصعيد“ و“أيضا لإرسال رسالة واضحة جدا إلى روسيا مفادها الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو“.

وقالت الصحيفة إنه بينما أغلقت روسيا أجزاء كبيرة من البحر الأسود لإجراء مناوراتها الأخيرة، بقيت أساطيل ”الناتو“ بعيدة عن الجوار المباشر في الوقت الحالي، بينما عززت وجودها في البحر الأبيض المتوسط، محذرة من أنه إذا قررت قوات التحالف الغربي المرور عبر مضيق البوسفور في استعراض للقوة، أو لحماية الشحن التجاري، فسوف يرتفع الخطر مرة أخرى.

خطر متزايد

وفي قضية أخرى، نقلت الصحيفة عن إليزابيث براو، الزميلة البارزة في معهد ”أمريكان إنتربرايز“، قولها: ”إن الخطر يزداد حدة بسبب الاشتباه في استخدام روسيا لـ(انتحال نظام تحديد المواقع العالمي)، والتدخل في المعدات الملاحية للسفن الأخرى“.

وأوضحت الصحيفة: ”في عدة مناسبات مؤخرًا، واجهت السفن المدنية التي تسافر عبر البحر الأسود مشاكل غامضة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أظهرت أن السفن موجودة في جزء مختلف من البحر الأسود أو حتى على اليابسة.. كل هذا بسبب اختبار روسيا لتقنيتها“.

واختتمت ”الغارديان“ تحليلها بالقول: ”عادت أكبر دولتين مسلحتين نووياً في العالم (روسيا وأمريكا) إلى حافة الصراع بعد 60 عاماً بالضبط من أزمة الصواريخ الكوبية.. وإذا لم يتم اتباع الدبلوماسية إلى أقصى حد، فإن مخاطر سوء التقدير وسوء التواصل يمكن أن تدفع أوروبا إلى حرب مدمرة“.

أسبوع مصيري لأوكرانيا

في سياق متصل، رأت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية أن الأسبوع المقبل قد يقرر مصير أوكرانيا، موضحة أنه حتى لو لم يحدث الغزو الروسي في الأيام القليلة المقبلة، فإن الأزمة تصل إلى ”نقطة انعطاف حرجة“ مع الاستقرار الأوروبي ومستقبل العلاقات بين الشرق والغرب في الميزان.

وقالت الصحيفة إن تقارب الأحداث خلال الأسبوع المقبل يمكن أن يحدد ما إذا كان المأزق قد تم حله ”سلمياً“ أو ”أن أوروبا في حالة حرب“. ونقلت عن إيان كيلي، الدبلوماسي المتقاعد والسفير الأمريكي السابق لدى جورجيا، قوله: ”ستكون الأيام العشرة القادمة أو نحو ذلك حاسمة“.

وتحت عنوان ”الأسبوع المقبل قد يقرر مصير أوكرانيا“، ذكرت الصحيفة البريطانية في تحليل لها: ”يرى محللون عسكريون وسياسيون أن موسكو وواشنطن تقتربان من ذروة تضارب مصالحهما في ما يتعلق بالشكل المستقبلي للنظام الأوروبي، مشيرين إلى أن الطرفين قد يتخذان إجراءات عدوانية ضد بعضهما البعض تتجاوز بكثير ما كان يعتبر مقبولاً في الآونة الأخيرة“.

وأضافت: ”في الأسبوع المقبل، تتوقع واشنطن والناتو الرد الرسمي من موسكو بعد رفضهما مطالبها الأمنية الرئيسية، وتنتهي التدريبات العسكرية الروسية الرئيسية في بيلاروسيا، التي أجريت كجزء من انتشار بالقرب من أوكرانيا.. سيكون مصير القوات الروسية الموجودة الآن في بيلاروسيا مفتاح الحكم على نوايا الكرملين“.

وتابعت: ”في الوقت نفسه، ستنتهي الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، التي غالبًا ما يُشار إليها باعتبارها رادعًا محتملاً للعمل الروسي الفوري، في 20 فبراير.. وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يعتقدون أن الغزو قد يحدث قبل ذلك الحين، إلا أن التاريخ لا يزال مهمًا.. بالإضافة إلى ذلك، سيُعقد مؤتمر أمني دولي مهم في مدينة ميونيخ الألمانية نهاية الأسبوع المقبل“.

”صفر كوفيد“ تهدد الاقتصاد العالمي

رأت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن استراتيجية ”صفر إصابات كوفيد“ التي تتبعها الصين في مكافحة فيروس كورونا المستجد قد تضر بسلاسل التوريد العالمي، وذلك في حال لجأت بكين إلى عمليات الإغلاق المتكررة، ما يمثل ضربة قوية للاقتصاد العالمي.

وذكرت الصحيفة أن متحور ”أوميكرون“ أدى إلى زيادة جديدة في الإصابات أينما اكتسب موطئ قدم نظرًا لسرعة انتشاره – حتى وإن كان عدد الوفيات بدأ في الانخفاض – وتعطل الأعمال التجارية، حيث سعى العمال المصابون إلى العلاج الطبي أو الحجر الصحي، مما أثار مخاوف من أن الصين قد تتخذ تدابير لتطبيق سياسة ”صفر إصابات كوفيد“ التي تتبعها منذ بدء الجائحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين اعتمدت في حملة تلقيحها أنواعاً أقل فاعلية وقوة (مثل سينوفارم) من التي اتبعتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة (مثل فايزر وأسترازينيكا)، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى رفع القيود وإعداد خطط للتعايش مع الفيروس التاجي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها: ”نظراً لأن المواطنين الصينيين تلقوا لقاحات توفر حماية محدودة للغاية ضد أوميكرون، فقد تختار بكين الاستمرار في اتباع استراتيجية (صفر إصابات كوفيد)، التي تتطلب عمليات إغلاق صارمة عند حدوث تفشٍ محلي“.

وأوضحت الصحيفة أن الصين تعد المورد الرئيسي على مستوى العالم للعديد من المواد الخام التي يستوردها المصنعون من مختلف أنحاء العالم لتصنيع منتجات استهلاكية يُعرفها الاقتصاديون بـ“السلع الوسيطة أو السلع الإنتاجية“، مشيرة إلى أنه إذا اضطرت بكين إلى إغلاق أجزاء كبيرة من اقتصادها، ”فمن المحتمل أن يكون التأثير محسوسًا في انخفاض النمو وارتفاع التضخم في الاقتصادات الغربية“.

وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة الأمريكية عن خبراء اقتصاد قولهم: ”إن مخاطر الإغلاق في الصين تستمر في الارتفاع، حتى مع انخفاضها في أماكن أخرى“، محذرين من أن زيادة القيود الوبائية يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات إضافية في سلسلة التوريد، وتعيق عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته، وتغذي التضخم العالمي، بينما تحد من النمو الاقتصادي الصيني أيضًةا.

وأضاف الخبراء، وفقاً للصحيفة، ”في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد العالمي أن يتعافى، تهدد سلسلة مطولة من عمليات الإغلاق الجديدة في الصين هذه الجهود وقد تكون عبئًا كبيرًا على النمو هذا العام“، مشيرين إلى أن استراتيجية الصين الخاصة بعدم وجود إصابات، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات العالمية.

واختتمت ”وول ستريت جورنال“ تقريرها بالقول: ”من المحتمل أن تواجه الصين زيادة في الوفيات إذا تخلت عن استراتيجيتها الآن. وقالت مصادر مطلعة إن بكين تسرع من جهودها لإنتاج لقاحات محلية مطورة، مشيرة إلى أنه في حال نجاحها، فستصبح الحاجة إلى عمليات الإغلاق أقل إلحاحا“.