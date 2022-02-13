بريطانيا تسعى لتوفير المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بريطانيا تسعى لتوفير حزمة من الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا مع تنامي خطر تعرضها لغزو روسي.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون سيقوم بجولة أوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحشد الدعم من أجل إنهاء المواجهة مع روسيا. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل بشأن الأماكن التي سيزورها جونسون فإن مكتبه قال إنه يرغب في التواصل بشكل كبير مع بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق.

وأوضح المتحدث أن ”الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى منعطف خطير. جميع المعلومات التي لدينا تشير إلى أن روسيا يمكن أن تخطط لغزو أوكرانيا في أي لحظة“.

وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 20 فبراير شباط وهو من شأنه أن يتسبب في أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ عشرات السنين.

وتنفي روسيا التي تحشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا الاتهامات بأنها ربما تخطط لغزو، وتتهم الدول الغربية بنشر الأكاذيب لصرف الانتباه عن أفعالها العدوانية.

وفي تطور جديد، قال المكتب الرئاسي في كييف إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي دعا خلال مكالمة هاتفية، الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة أوكرانيا، وفق وكالة ”رويترز“.

ونقل المكتب الرئاسي عن زيلينسكي قوله في بيان: ”أنا مقتنع بأن وصولك إلى كييف في الأيام المقبلة، هو أمر حاسم لاستقرار الوضع، وسيكون إشارة قوية، ويسهم بوقف التصعيد“.

وكان بايدن و زيلنسكي، توافقا خلال مكالمة هاتفية، يوم الأحد، استمرت نحو 50 دقيقة، على مواصلة نهجي ”الدبلوماسية“ و“الردع“ حيال روسيا، وفق ما نقله البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن ”الرئيسين توافقا على أهمية مواصلة الدبلوماسية والردع ردًا على التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا“.

وأضافت أن بايدن كرّر خلال الاتصال وعده برد ”سريع وحاسم“ من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، مكررًا دعمه ”لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“.

ويندرج هذا الاتصال ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة في محاولة لتهدئة التوتر حول أوكرانيا، مع استمرار اتهام الغربيين لموسكو بالإعداد لغزو هذا البلد.

لكن مسؤولين أمريكيين كبارًا أكدوا مجددًا، اليوم الأحد، أن الروس قد يهاجمون أوكرانيا ”في أي وقت“، وذلك غداة اتصال هاتفي بين بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم تنتج منه بوادر ”تفاؤل“، بحسب قولهم.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة ”فوكس“ إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ”لم يظهر بالتأكيد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح“ مضيفًا أنه ”ليس هناك أي مؤشر إلى أن لدى بوتين النية لتهدئة التوتر“.