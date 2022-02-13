كندا تسحب قسما من عسكرييها المنتشرين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الكندية الأحد أنها قررت أن ”تنقل مؤقتا“ قسما من طاقمها العسكري المتمركز في أوكرانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا بسبب الوضع في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا النقل المؤقت ”لعناصر“ من فرقتها المكلفة تدريب الجيش الأوكراني ”لا يعني انتهاء مهمة“ الجيش الكندي، ولكنه يسمح لكندا ”بإعادة تركيز جهودها مع ضمان سلامة أفراد القوات المسلحة الكندية“.

ولم تذكر أوتاوا تفاصيل عن عدد العسكريين المعنيين أو المكان الذي سينقلون إليه.

ونشر نحو 200 عسكري كندي منذ عام 2015 في أوكرانيا ضمن مهمة ”يونيفير“ التي تهدف إلى المساهمة في تدريب القوات الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع أن ”القوات المسلحة الكندية تظل ملتزمة تجاه شعب أوكرانيا ومهمتها لتعزيز قدرات قوات الأمن الأوكرانية“.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في نهاية الأسبوع سحب 160 عسكريا من أوكرانيا كانوا يدربون القوات الأوكرانية.

على صعيد متصل، أعلنت كندا السبت إغلاق سفارتها في كييف مؤقتا ونقل عملياتها إلى مكتب في لافيف غرب البلاد ”بسبب تدهور الأوضاع نتيجة انتشار قوات روسية على الحدود“.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان: ”سنستأنف الأنشطة في السفارة في كييف بمجرد أن يسمح لنا الوضع الأمني في أوكرانيا بضمان خدمات مناسبة وتأمين ملائم لموظفينا“.

وأضافت جولي: ”يجب على الكنديين الاستمرار في تجنب السفر إلى أوكرانيا. نحضّ الموجودين حاليا في البلاد على المغادرة الآن“.

وكانت واشنطن، التي أمرت بمغادرة معظم موظفي سفارتها في كييف، السبت، قد نقلت أيضا موظفيها المسؤولين عن الخدمات الأساسية إلى لافيف الواقعة على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا.

وشددت الولايات المتحدة، الجمعة، على وجود تهديد ”وشيك“ بأن تغزو روسيا أوكرانيا، بعد أن حشدت أكثر من 100 ألف عسكري على حدودها، وبدأت مناورات عسكرية في البحر الأسود وفي بيلاروس.

وفشلت، السبت، الجهود الدبلوماسية بين الزعماء الغربيين وموسكو في تهدئة التوترات حول أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه ”إذا غزت روسيا أوكرانيا سيكون هناك رد حاسم وسريع“، وإن أمريكا مستعدة للدبلوماسية ”ولسيناريوهات أخرى“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن البيت الأبيض.

في المقابل، ندد الكرملين بما اعتبره هستيريا أمريكية بلغت ”ذروتها“ بعد الاتصال الهاتفي، اليوم السبت، بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية، بحسب ”فرانس برس“.

وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين، في مؤتمر صحافي، إن ”الهستيريا بلغت ذروتها“، لكنه أوضح أن ”الرئيسين توافقا على مواصلة الاتصالات على كل المستويات“.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن وبوتين تحدثا هاتفيا، السبت، لأكثر من ساعة، في محاولة تجنب ما تقول الولايات المتحدة إنه هجوم روسي وشيك على أوكرانيا.