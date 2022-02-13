بايدن وزيلنسكي يتوافقان على مواصلة نهجي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال موسكو

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توافق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، خلال مكالمة هاتفية، يوم الأحد، استمرت نحو 50 دقيقة، على مواصلة نهجي ”الدبلوماسية“ و“الردع“ حيال روسيا، وفق ما نقل البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن ”الرئيسين توافقا على أهمية مواصلة الدبلوماسية والردع ردًا على التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا“.

وأضافت أن بايدن كرر خلال الاتصال وعده برد ”سريع وحاسم“ من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، مكررًا دعمه ”لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“.

ويندرج هذا الاتصال ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة في محاولة لتهدئة التوتر حول أوكرانيا، مع استمرار اتهام الغربيين لموسكو بالإعداد لغزو هذا البلد.

لكن مسؤولين أمريكيين كبارًا أكدوا مجددًا، اليوم الأحد، أن الروس قد يهاجمون أوكرانيا ”في أي وقت“، وذلك غداة اتصال هاتفي بين بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم تنتج منه بوادر ”تفاؤل“، بحسب قولهم.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة ”فوكس“ إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ”لم يظهر بالتأكيد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح“ مضيفًا أنه ”ليس هناك أي مؤشر إلى أن لدى بوتين النية لتهدئة التوتر“.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، لشبكة ”سي أن أن“ إنه ”منذ 10 أيام، لاحظنا تسارعًا في تعزيزات القوات الروسية وتموضعها أكثر قرب الحدود، ويمكن أن يحصل عمل عسكري في وقت سريع جدًا“.

وأضاف أن الهجوم ”يمكن أن يحدث هذا الأسبوع“، قائلًا إنه ”من المرجح أن يبدأ بضربات صاروخية وقصف مكثف“ تليه ”تحركات للقوات البرية“.

وتابع سوليفان:“ما زال من الممكن أن يختار فلاديمير بوتين الطريق الدبلوماسي“، لكنه أضاف: ”أنا لا أقرأ أفكاره“.

وردًا على سؤال حول التحفظات التي عبر عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق والذي اعتبر أن التحذيرات من غزو روسي ”تثير الهلع“، قال مستشار الأمن القومي إن ”واشنطن قررت مشاركة تحليلاتها علنًا ”لمنع روسيا من مباغتة أوكرانيا والعالم“.

ومنذ عدة أيام تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب حرب في أوكرانيا.

وبعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ينتظر أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين كييف، والثلاثاء، موسكو.