تقرير: دبلوماسيون أمريكيون يغادرون كييف للعمل غرب أوكرانيا

نقلت الصحيفة الإلكترونية ”يوكرينسكايا برافدا“ الأوكرانية عن مصدر دبلوماسي أمريكي قوله، اليوم الأحد، إن الدبلوماسيين الأمريكيين الباقين في السفارة الأمريكية في كييف سيعملون من مدينة لوفيف غرب البلاد وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي.

ولم يصدر تعليق من السفارة الأمريكية في أوكرانيا.

وقالت واشنطن يوم أمس السبت، إنها أمرت معظم العاملين في سفارتها في كييف بمغادرة أوكرانيا فورا بسبب خطر قيام روسيا بغزو.

ونقلت ”يوكرينسكايا برافدا“ عن المصدر قوله ”هذا قرار مؤقت، سيعود الفريق الدبلوماسي إلى كييف بمجرد أن يسمح الوضع الأمني“.

ونفت موسكو اعتزامها غزو أوكرانيا واتهمت الغرب بالتصرف بهستيريا.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، إن غزوا روسيا لأوكرانيا ”قد يحدث في أي يوم“، وإن الولايات المتحدة ستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع العالم لحرمان موسكو من القدرة على شن عملية مباغتة ضد أوكرانيا.

ورفض سوليفان، في تصريحات لبرنامج على شبكة ”سي.إن.إن“ الإخبارية الأمريكية، القول ما إذا كانت أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تفكر في شن هجوم يوم الأربعاء، حسبما أشارت بعض التقارير.

وقال: ”لا يمكننا التنبؤ باليوم بدقة، لكننا نقول الآن ومنذ بعض الوقت إننا نترقب ويمكن أن يبدأ غزو، يمكن أن يبدأ عمل عسكري كبير، من جانب روسيا في أوكرانيا في أي يوم الآن. يشمل ذلك الأسبوع القادم قبل نهاية الأولمبياد“.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، اليوم الأحد، إنه لا يستطيع تأكيد تقارير، قالت إن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا يوم الأربعاء.

وقال كيربي خلال مقابلة مع ”فوكس نيوز صنداي“: ”لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير“.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن ”عملا عسكريا كبيرا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن“.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها تسلمت شحنة صواريخ مضادة للطائرات طراز ”ستينجر“ وذخائر وصلت في طائرة من ليتوانيا.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، إن طائرتين أخريين سلمتا في وقت سابق، اليوم الأحد، ذخائر تزن نحو 180 طنًا من الولايات المتحدة.

وذكر الوزير عبر ”تويتر“، أن أوكرانيا تسلمت حتى الآن ذخائر تزن قرابة 1500 طن في 17 شحنة جوية.