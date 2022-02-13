أوكرانيا تتسلم صواريخ مضادة للطائرات من ليتوانيا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها تسلمت شحنة صواريخ مضادة للطائرات طراز ”ستينجر“ وذخائر وصلت في طائرة من ليتوانيا.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، إن طائرتين أخريين سلمتا في وقت سابق، اليوم الأحد، ذخائر تزن نحو 180 طنًا من الولايات المتحدة.

وقال الوزير على ”تويتر“، إن أوكرانيا تسلمت حتى الآن ذخائر تزن قرابة 1500 طن في 17 شحنة جوية.

ويقول مسؤولون عسكريون، إن أوكرانيا عززت قواتها المسلحة بشكل كبير بمساعدة حلفائها، وسلّحت جيشها بشكل خاص بأسلحة أمريكية وبريطانية مضادة للدبابات، وطائرات مسيرة تركية.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها، إن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي لحظة، وتنفي روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا، أنها وضعت خططًا لذلك.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن غزوا روسيا لأوكرانيا ”قد يحدث في أي يوم“، وإن الولايات المتحدة ستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع العالم لحرمان موسكو من القدرة على شن عملية مباغتة ضد أوكرانيا.

ورفض سوليفان، في تصريحات لبرنامج على شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، القول ما إذا كانت أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تفكر في شن هجوم يوم الأربعاء، حسبما أشارت بعض التقارير.

وقال: ”لا يمكننا التنبؤ باليوم بدقة، لكننا نقول الآن ومنذ بعض الوقت إننا نترقب ويمكن أن يبدأ غزو، يمكن أن يبدأ عمل عسكري كبير، من جانب روسيا في أوكرانيا في أي يوم الآن. يشمل ذلك الأسبوع القادم قبل نهاية الأولمبياد“.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، اليوم الأحد، إنه لا يستطيع تأكيد تقارير، قالت إن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا يوم الأربعاء.

وقال كيربي خلال مقابلة مع ”فوكس نيوز صنداي“: ”لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير“.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن ”عملا عسكريا كبيرا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن“.