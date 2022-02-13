لابيد: أوكرانيا طلبت مساعدة عسكرية من إسرائيل

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، عن طلب تقدمت به أوكرانيا من إسرائيل، لمساعدتها عسكريا ضد أي تحرك روسي محتمل ضدها.

وقال لابيد، في إحاطة للصحفيين، إن ”أوكرانيا طلبت مساعدة عسكرية من إسرائيل، وسيتم فحص طلبها“، وفق ما نقلته قناة ”كان“ العبرية.

وعن سؤاله عن سبب التزام إسرائيل بالحياد في الأزمة أجاب ”موقف إسرائيل لا يختلف عن ألمانيا وهولندا، والأوكرانيون لديهم مصلحة واضحة في عدم حدوث حزب خلال الأيام القادمة“.

وأضاف: ”موقفنا هو أنه يجب القيام بكل شيء لمنع نشوب صراع روسي أوكراني“.

وتابع: ”أنا أكثر حذرًا من وزراء خارجية الدول الآخرين، لأن هناك جالية يهودية كبيرة في كلا البلدين يجب علينا الحفاظ عليها، لكن الموقف الإسرائيلي، مثل الغرب كله، هو أنه يجب فعل كل شيء لتجنب الصراع المسلح بين البلدين“.

وبشأن احتمال أن تتوسط إسرائيل لحل الأزمة القائمة قال إن ”إسرائيل ليست طرفا في الصراع، لذا فهي تتصرف بحذر“.

وتطرق لابيد إلى مسألة ما إذا كان التصعيد على الحدود سيؤخر المفاوضات في المحادثات النووية في فيينا، اعتبر أن ”هذا التصعيد يقلل من اهتمام المحادثات النووية، ولن تؤدي المحادثات إلى توقف أو تغيير في البرنامج النووي الإيراني“.

ورأى أن إيران من أكبر التهديدات للسلام العالمي ”وإذا حدثت الأزمة بين أوكرانيا، وروسيا، فإن ذلك سيؤدي لتراجع الاهتمام بالقضية الإيرانية وهذا الأمر ليس في صالحنا“.

وردا على سؤال حول ما إذا كان لا يزال يعتقد أنها لن تكون هناك حرب أجاب: ”أعتقد أنه يمكن منع الصراع ويجب منعه، والسبيل للقيام بذلك ليس التخلي عن المسار الدبلوماسي ودفع الأطراف إلى التواصل“.

وأضاف: ”تقييمنا الأساسي هو أنه يمكن منع هذا الصراع“.

من جانب آخر، ذكر لابيد أن ”هناك الآن 12 ألف إسرائيلي في أوكرانيا، منهم 2000 طالب“.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلية ”وفقًا لمصادر المخابرات الأمريكية التي تنسق معنا، لدينا فترة زمنية قصيرة لإخراج الإسرائيليين قبل أن يتعقد المشهد“.

وأعرب لابيد عن ”أمله في أن يتم حل الأزمة من خلال الدبلوماسية“، مشددا على التزام إسرائيل تجاه اليهود في أوكرانيا.