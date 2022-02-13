السلطات الأفغانية تطلق سراح 4 ناشطات

أفرجت طالبان عن أربع ناشطات أفغانيات أوقفن في كابول قبل أسابيع وكن يعتبرن ”مفقودات“ منذ ذلك الحين، على ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (اوناما) الأحد، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكتبت ”اوناما“ على تويتر ”بعد فترة طويلة من عدم اليقين حول مصيرهن وسلامتهن، أفرجت سلطات طالبان عن الناشطات الأفغانيات الأربع المفقودات وأقاربهن المفقودين أيضا“.

وكانت ناشطتان هما تامانا زريابي برياني وبروانا ابراهيم خيل أوقفتا في 19 كانون الثاني/يناير، بعد بضعة أيام من مشاركتهما في تظاهرة في كابول دفاعا عن حقوق النساء، وأوقفت ناشطتان أخريان هما مرسال ايار وزهرة محمدي بداية شباط/فبراير.

وكان أحد أقرباء بروانا ابراهيم خيل أعلن الجمعة الإفراج عنها، موضحا أنها ”كانت معتقلة لدى الإمارة الإسلامية“، في إشارة إلى نظام طالبان.

ونفت طالبان ضلوعها في اختفاء الناشطات مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في ذلك.

وطالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، حركة طالبان بالإفراج عن أربع ناشطات وأقاربهن في أفغانستان اعتُقلن أو اختُطفن الشهر الماضي، بعد احتجاجات على حرمان النساء من حقوقهن منذ سيطرة الحركة على البلاد في شهر أغسطس الماضي.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، إنه ”لا تتوافر معلومات عن مكان النساء الأربع اللاتي شاركن في احتجاج على أوضاع حقوق النساء في الـ 16 يناير/كانون الثاني“، مؤكدة أن المكتب ”يمارس ضغوطا على السلطات لتفصح عن معلومات عن هذه الحالات“، وفقا لرويترز.

وزادت المخاوف على سلامة معارضات طالبان والنساء البارزات منذ سيطرة الحركة على السلطة في البلاد في أغسطس/آب، بينما كانت القوات الأجنبية تنسحب، وفر كثير من نشطاء منظمات المجتمع المدني والنشطاء المطالبين بحقوق النساء من البلاد في أعقاب ذلك.

وكانت مبعوثة الولايات المتحدة المكلفة بملف حقوق النساء الأفغانيات رينا أميري قد أعلنت، في تغريدة، أن ”هذه الاعتقالات الجائرة يجب أن تتوقف، وإذا كانت طالبان تسعى لنيل اعتراف الشعب الأفغاني والعالم بها، فعليها أن تحترم الحقوق الإنسانية للأفغان، خصوصاً النساء، بما في ذلك حرية التعبير“.

وقالت حركة طالبان، في وقت سابق، إنها أصدرت عفوا عن جميع معارضيها السابقين، وإنها تحترم حقوق النساء، وفق الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية، لكن كثيرا من دعاة حقوق الإنسان والدبلوماسيين الأجانب يشعرون بالقلق.

وتشترط الدول الغربية احترام حقوق النساء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي جُمّدت عقب سيطرة طالبان على الحكم في كابول، علما أن المساعدات الدولية كانت تشكّل نحو 75 بالمئة من الميزانية العامة لأفغانستان قبل عودة طالبان إلى السلطة.

واتسمت فترة حكم طالبان السابقة بين 1996 و2001 بقمع الحريات لكن الحركة المتطرفة وعدت بحكم أقل قمعا في الفترة الحالية.

ولكن منذ عودتها الى الحكم في آب/اغسطس، فرقت الحركة بعنف التظاهرات المدافعة عن حقوق النساء واعتقلت صحفيين ومعارضين لنظامها.