أوكرانيا تتعهد بإبقاء مجالها الجوي مفتوحا رغم التهديد الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تعهدت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، بإبقاء مجالها الجوي مفتوحا رغم التهديد بغزو روسي، بحسب ما أفادت وزارة البنى التحتية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، ”يبقى المجال الجوي فوق أوكرانيا مفتوحا، في حين تعمل السلطات على درء المخاطر عن شركات الطيران“.

وأعلنت الشركة الهولندية ”كا إل إم“، أمس السبت، تعليق كل رحلاتها في المجال الجوي الأوكراني حتى إشعار آخر، في مواجهة المخاطر المتزايدة.

واضطرت طائرة تابعة لشركة ”سكاي أب“ الأوكرانية، تجري رحلات بين أرخبيل ماديرا في البرتغال وكييف، إلى الهبوط، السبت، في تشيسيسناو في مولدافيا؛ بعدما منع مالك الطائرة دخولها المجال الجوي الأوكراني.

وأضافت الوزارة بعد اجتماع شارك فيه مسؤولون في الرئاسة والمطارات وشركات الطيران الأوكرانية، أن ”إغلاق المجال الجوي حق سيادي لأوكرانيا ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد“.

وأكدت الوزارة، أن معظم الشركات تتابع نشاطاتها، موضحةً أنّ 29 شركة طيران دولية تسيّر رحلات حاليا انطلاقا من 34 دولة. لكنّها أقرت بأن المشكلة يمكن أن تأتي من شركات التأمين.

وقال وزير البنى التحتية الكسندر كوبراكوف في البيان: ”إذا لزم الأمر، ستؤمن السلطات عودة كل المواطنين الأوكرانيين من الخارج“.