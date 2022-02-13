المستشار الألماني يحذر روسيا من "العواقب الوخيمة" لغزو أوكرانيا

قال مصدر حكومي، اليوم الأحد، إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع هذا الأسبوع، من أن روسيا ستواجه ”عواقب وخيمة“ إذا هاجمت أوكرانيا، لكن برلين لا تتوقع نتائج ملموسة من هذه المناقشات، وفقا لرويترز.

ومن المقرر، أن يسافر شولتس إلى كييف يوم الإثنين، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإلى موسكو، يوم الثلاثاء للقاء بوتين، في إطار الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.

وتقول الولايات المتحدة، إن الجيش الروسي، الذي يضم أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا، يمكن أن يغزو الجمهورية السوفيتية السابقة في أي وقت. وتنفي روسيا التخطيط لمثل هذا الأمر، وتقول، إن أفعالها عبارة عن رد فعل على عدوان دول حلف شمال الأطلسي.

عواقب وخيمة

وقال مصدر في الحكومة الألمانية: ”المستشار سيوضح أن أي هجوم على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة… وأنه لا ينبغي التقليل من الوحدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا“.

وقال المصدر في إفادة للصحفيين، إن شولتس سيبلغ بوتين أن حشد القوات ”لا يمكن تفسيره إلا على أنه تهديد“، مضيفا ”لا أتوقع نتائج ملموسة، لكن هذه المحادثات المباشرة مهمة“.

وأردف المصدر ”الوضع الحالي في حد ذاته مزعزع للاستقرار ويمكن أن يخرج عن السيطرة“.

وتابع أن شولتس يأمل في أن يناقش مع زيلينسكي وبوتين السبل الممكنة لإحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك للسلام، التي تهدف إلى إنهاء صراع الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقال ”ليست هذه المرة هي الأولى التي يتم التحدث فيها مع بوتين بشأن هذه الأمور، كما أنها لن تكون الأخيرة“.

موسكو تتحمل المسؤولية

من جانبه، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي انتخب لولاية ثانية الأحد، إن موسكو تتحمل ”مسؤولية“ خطر ”الحرب“ في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، عشية زيارة المستشار أولاف شولتس لكييف وبعدها لموسكو.

وأضاف الرئيس الذي أعيد انتخابه لولاية من خمس سنوات ”نحن وسط خطر اندلاع صراع عسكري، حرب في أوروبا الشرقية، وروسيا تتحمل مسؤولية ذلك“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وبذلك، حاول شتاينماير الاشتراكي الديمقراطي المقرب من أولاف شولتس توضيح موقف بلاده بعدما تعرضت ألمانيا لانتقادات من أوكرانيا ومن بعض شركائها الغربيين في الأسابيع الأخيرة؛ كونها متساهلة جدا مع موسكو.

وفي حديث أمام هيئة تضم نوابا ومسؤولين منتخبين على المستويين الوطني والإقليمي، دعا شتاينماير إلى إظهار حزم في ما يتعلق بروسيا إذا لزم الأمر.

وقال ”كما هو واضح، السلام ليس أمرا سهلا، يجب أن نعمل بجد للحفاظ عليه، عبر الحوار، لكن عند الضرورة، عبر قول الأمور بوضوح وعبر إظهار ردع وعزيمة“.

وفي وقت سابق، اعتبر مصدر في الحكومة الألمانية لم يشأ كشف هويته، أن التوتر بين روسيا وأوكرانيا بلغ نقطة ”حرجة“.

وقال المصدر ”ازداد قلقنا (…) نعتقد أن الوضع حرج، خطير جدا“، فيما تتصاعد المخاوف من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وكان هذا المصدر يشير إلى تحذيرات واشنطن التي تستند بحسب السلطات الأمريكية إلى عناصر جمعتها أجهزة الاستخبارات.

وأضاف ”العديد من العناصر تشير، بطريقة مقلقة جدا، إلى صحة المخاوف الحالية.

وتم انتخاب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، اليوم الأحد.

وكانت إعادة انتخاب شتاينماير بالاقتراع السري من غالبية الناخبين أمرا متوقعا على نطاق واسع بعد دعم واسع من معظم الأحزاب الرئيسة في البلاد.