"ناشيونال إنترست": بايدن يدفع باتجاه حرب باردة مع روسيا

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن يدفع باتجاه حرب باردة منذ دخوله البيت الأبيض، بالرغم من إصراره هو ومساعدوه على أنهم غير مهتمين بهذه الحرب.

ولفتت المجلة في تقرير لها السبت، إلى أن بايدن صاغ السياسة الدولية على أنها صراع بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية.

وقالت: ”منذ دخوله البيت الأبيض قبل عام، أصر بايدن وكبار مستشاريه على أنهم لا يبحثون عن عودة إلى منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي التي هيمنت على الشؤون العالمية لما يقرب من خمسة عقود.. والآن بعد مرور عام على رئاسته، تشير تصرفات بايدن إلى خلاف ذلك“.

وأشارت إلى خطاب بايدن في شباط/ فبراير العام 2021 خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، والذي قال فيه إن ”العالم كان في نقطة انعطاف في هذه المنافسة، وإن الديمقراطيات يجب أن تسود“، مضيفًا أنه ”لإنجاز هذا العمل ستحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الاستعداد لمنافسة إستراتيجية طويلة الأمد مع الصين“.

كتلتان متنافستان

وقالت المجلة: ”لقد كان لخطاب الرئيس، الذي كرره مرات عديدة، أثر غير مرحب به في المساعدة على تقسيم العالم إلى كتلتين أيديولوجيتين متنافستين، وهي دول ديمقراطية في أحد المعسكرات والباقي في معسكر آخر“.

وأضافت: ”تعمل هذه العقلية على إحياء إطار عمل غير مفيد من حقبة الحرب الباردة يقسم الدول إلى مجموعات متنافسة، وعادة ما يمنع التعاون عبر مجموعة من القضايا الحيوية… كما أنه يصور بكين التي يُنظر إليها على أنها زعيمة المعسكر المعارض، على أنها خصم لا هوادة فيه في وقت تحتاج فيه واشنطن للعمل معها لمعالجة المشاكل التي تتطلب حلولا عالمية حقيقية، بما في ذلك تغير المناخ، وتدفقات الهجرة، وانتشار الأسلحة النووية، وجائحة كورونا المستمرة“.

التحدي الحاسم

ونبهت المجلة إلى أنه حتى الآن، بلغ هذا التفكير ذروته في قمة بايدن من أجل الديمقراطية، والتي استضافها البيت الأبيض في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنه في حديثه إلى مسؤولين من أكثر من 100 دولة، وصف بايدن مقاومة الاستبدادية في العالم بأنها ”التحدي الحاسم في عصرنا“.

وتابعت: ”ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يتحدى المنطق عندما يموت الآلاف من الناس في جميع أنحاء الكوكب كل يوم من فيروس كورونا، أو أن العالم يعاني بالفعل من آثار كارثية من ارتفاع درجات الحرارة العالمية… لا يمكن لواشنطن أن تحل مشاكل القرن الحادي والعشرين بآراء القرن العشرين للعالم“.

ورأت المجلة في تقريرها، أنه عبر مجالات أخرى من السياسة الخارجية للولايات المتحدة، عانت إدارة بايدن أيضًا من عقلية الحرب الباردة.

وأوضحت أنه في الوقت الذي تشهد فيه واشنطن توترات متزايدة مع موسكو بشأن أوكرانيا وعلاقتها المستقبلية مع الغرب، اختار البيت الأبيض نهجًا ثنائيًا إلى حد كبير لحل هذه المشكلة الأمنية مع الكرملين.

الحرب الباردة

وقالت المجلة ساخرة: ”بالإضافة إلى تصميم الرقصات، فإن جلسات جنيف تحمل كل السمات المميزة لسابقاتها في الحرب الباردة، أي محادثات فردية بين القوتين الرئيسيتين، ومناقشات الترتيبات الأمنية الأوروبية والنقص الواضح في وجود الأوكرانيين أو الأوروبيين أنفسهم والجمود الناتج عن المواقف التي تبدو غير متوافقة بشأن أكبر القضايا“.

وأضافت: ”ومع ذلك، فإن هذا النهج يمثل إشكالية عميقة… إنه يخاطر بتبني الولايات المتحدة أعباء دفاعية إضافية لا تستطيع تحملها وغير قابلة للتطبيق من الناحية الإستراتيجية… يجب أن يكون لأوكرانيا رأي في مستقبلها، لكن هذا لا يعني أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات قد تتعثر في حرب بين الناتو وروسيا.“

أمريكا والصين

ولفتت إلى أنه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تبنت إدارة بايدن مواقف متشددة بشكل متزايد تعكس بعضًا من أحلك أيام الحرب الباردة، بوصفها الصين باستمرار بأنها منافس يجب على الولايات المتحدة مواجهته.

ونبهت إلى أنه في الوقت نفسه، وقع بايدن مؤخرًا ميزانية دفاعية بقيمة 768 مليار دولار لتصبح قانونًا، وهي واحدة من أكبر ميزانية الدفاع في التاريخ الأمريكي، في وقت لا تخوض فيه الولايات المتحدة حاليًا أي حروب كبرى أو تواجه أي تهديدات وجودية وشيكة.

وقالت المجلة في تقريرها: ”من خلال اعتماد هذه الخريطة الذهنية على غرار الحرب الباردة للسياسة الخارجية الأمريكية، يعمل بايدن على توسيع فرص الولايات المتحدة في إساءة تقديرها أو أن تجد نفسها في حالة حرب مرة أخرى.“

وختمت المجلة قائلة: ”لم تكن الحرب الباردة حقبة ذهبية للعلاقات الخارجية، لكنها كانت مأساة كلفت ملايين الأرواح حول العالم… ولا يمكن لواشنطن أن تظل تشعر بالحنين إلى الماضي بشأن انتصارها في الحرب الباردة… ويتطلب القرن الـ 21 حلولاً أكبر وأكثر جرأة من تلك التي يمكن أن يقدمها القرن الماضي… ولدرء الكارثة، سيحتاج بايدن ومستشاروه إلى التفكير بشكل مختلف“.