السفير الروسي لدى السويد: موسكو لا تبالي بالعقوبات الغربية

أكد سفير روسيا لدى السويد فيكتور تاتارنتسيف، أن موسكو ”لا تبالي“ بخطر التعرّض لعقوبات غربية في حال غزت أوكرانيا.

وقال تاتارنتسيف لصحيفة ”أفتونبلاديت“ السويدية في مقابلة نشرتها على موقعها في وقت متأخر، السبت، ”لا نبالي إطلاقا بعقوباتهم“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأضاف الدبلوماسي المخضرم الذي يتحدث السويدية بطلاقة وتولى المنصب في البلد الاسكندنافي أربع مرّات: ”خضعنا في الأساس للعديد من العقوبات وكان لذلك أثر إيجابي على اقتصادنا وزراعتنا“.

وتابع: ”بات اكتفاؤنا الذاتي أكبر وتمكّنا من زيادة صادراتنا. لا أجبان إيطالية أو سويسرية لدينا، لكننا تعلّمنا صناعة أجبان روسية بنفس الجودة باستخدام وصفات إيطالية وسويسرية“.

وأضاف: ”العقوبات الجديدة ليست بالأمر الإيجابي لكنها ليست بالسوء الذي يتحدث عنه الغرب“.

واتّهم الغرب بعدم فهم العقلية الروسية.

وقال: ”كلما ضغط الغرب أكثر على روسيا، سيكون الرد الروسي أقوى“.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي في وقت تتهم الدول الغربية موسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، بعدما حاصرت جارتها تقريبا بأكثر من مئة ألف جندي.

وحذّرت واشنطن من أن موسكو قد تنفّذ اجتياحا واسعا لجارتها في ”أي يوم“.

وشدد تاتارنتسيف على أن موسكو تحاول تجنّب الحرب.

وقال: ”هذه رغبة قيادتنا السياسية الأكثر صدقا. آخر ما يريده الناس في روسيا هو الحرب“.

ويوم السبت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين: ”إذا غزت روسيا أوكرانيا سيكون هناك رد حاسم وسريع“، وإن أمريكا مستعدة للدبلوماسية ”ولسيناريوهات أخرى“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن البيت الأبيض.

في المقابل، ندد الكرملين بما اعتبره هستيريا أمريكية بلغت ”ذروتها“ بعد الاتصال الهاتفي، اليوم السبت، بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية، بحسب ”فرانس برس“.