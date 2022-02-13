إسرائيل تبدأ إجلاء عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عائلات السلك الدبلوماسي الإسرائيلي والمعلمين بالمدارس اليهودية في أوكرانيا سيعودون، اليوم الأحد، لإسرائيل، مع تصاعد التحذيرات من غزو روسي للأراضي الأوكرانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، إن ”الحكومة الإسرائيلية دعت آلاف المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة أراضيها فورا“.

وأوضحت القناة، أن عددا من ”الدبلوماسيين الإسرائيليين سيتوجهون، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأوكرانية ،كييف، لمساعدة السلك الدبلوماسي على تقديم الدعم المطلوب للجالية اليهودية المحلية“.

وأضافت: ”سيقوم العاملون في السلك الدبلوماسي أيضا، بالمساعدة في إجلاء إسرائيليين من أوكرانيا، حال تم بالفعل الاجتياح الروسي“.

وتابعت: ”ستنظم شركة، يسرائير، للطيران رحلات جوية أخرى من كييف إلى تل أبيب، كما سيتم اتخاذ الاستعدادات لتسيير 10 رحلات جديدة حال اقتضت الضرورة، فيما أعلنت شركة، أركيع، عن تنظيم رحلات جوية، غدا الإثنين، وبعد غد الثلاثاء، لإخراج الإسرائيليين من أوكرانيا“.

ووجه حاخام مدينة ”أومان“ الأوكرانية، ياعاكوف جان، دعوة للسياح الإسرائيليين للعودة لإسرائيل في مدة أقصاها، يوم الأربعاء المقبل، في ظل التوتر المتصاعد مع روسيا.

ويقيم حوالي 50 ألف يهودي في أوكرانيا، وفق آخر الإحصائيات الرسمية الإسرائيلية، وفق ما ذكرته القناة العبرية.

وفي السياق ذاته، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، تقييما جديدا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، والمخاوف الإسرائيلية على حياة اليهود في أوكرانيا.

ووفق الإذاعة العبرية للجيش الإسرائيلي، فإن ”التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن طلبات الهجرة من قبل اليهود في أوكرانيا ستزداد خلال الأيام المقبلة“.

وبحسب قناة ”كان“ الرسمية، فإن ”جلسة المشاورات الاستثنائية التي أجراها بينيت، جاءت بمشاركة وزير الخارجية، يائير لابيد، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، وغيرهم من المسؤولين“.

بينما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ”الانتقال للعمل بموجب حالة الطوارئ، حيث تم تشكيل فريق إداري لإدارة الأزمة برئاسة مدير عام وزارة الخارجية“.

بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه ”سيتم تعزيز السفارة في كييف بموظفين من إسرائيل؛ من أجل الاستجابة السريعة للأنشطة القنصلية الطارئة“.

وأعربت الخارجية الإسرائيلية عن خشيتها على الجالية اليهودية التي تعيش في أوكرانيا، التي يتراوح تعدادها بين 150 ألف و200 ألف شخص“، متوقعة أن تزداد طلبات الهجرة من أوكرانيا إلى إسرائيل.

وكانت الخارجية الإسرائيلية أطلقت تحذيرا رسميا للمواطنين الإسرائيليين تحذرهم من السفر إلى أوكرانيا، ودعت مواطنيها، ”تفادي الاقتراب من النقاط الساخنة كالنقاط الحدودية التي تشهد انتشارا عسكريا“.