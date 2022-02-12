الجيش الأمريكي ينفي تنفيذه عمليات في المياه الإقليمية الروسية

قال الجيش الأمريكي السبت إن الولايات المتحدة لم تنفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية، وذلك بعد أن قالت روسيا إنها طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي وأرغمتها على المغادرة.

وقال المتحدث العسكري الأمريكي الكابتن كايل رينز في بيان ”لا صحة للمزاعم الروسية بشأن عملياتنا في مياهها الإقليمية“.

وفي وقت سابق السبت، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي بعد أن تجاهلت الغواصة الأمر الروسي بالصعود إلى سطح المياه.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الوزارة استدعت الملحق العسكري الأمريكي بعد أن شكت من انتهاك الغواصة الأمريكية لمياهها الإقليمية. ويتصاعد التوتر حاليا بين موسكو وواشنطن بسبب الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا.

ونُقل عن الوزارة قولها إنه تم رصد الغواصة بالقرب من جزر كوريل في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أثناء قيام روسيا بإجراء مناورات بحرية باستخدام أسطولها في المحيط الهادي، ثم جرى توجيه أمر للغواصة بالظهور فورا على سطح المياه.

وأضافت الوزارة أن طاقم الغواصة الأمريكية تجاهل الأمر، مما دفع طاقم الفرقاطة الروسية مارشال شابوشنيكوف إلى استخدام ”وسائل مناسبة“، لم تحددها، لدفع الغواصة إلى مغادرة المياه، بحسب رويترز.

ونُقل عن وزارة الدفاع قولها ”الغواصة الأمريكية… غادرت المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة“.

وتحدث وزير الدفاع الروسي عبر الهاتف مع نظيره الأمريكي في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن الحرب في أوكرانيا ربما تندلع في أي لحظة. وفي وقت لاحق من اليوم، جرى اتصال بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ”على علم بالاخبار الصحافية المرتبطة بالحادث البحري المفترض في المحيط الهادئ“، لكنها أوضحت أنها لا تستطيع تأكيد التفاصيل.

وتزايدت التوترات على الحدود الأوكرانية، وسط مخاوف غربية من غزو روسي وشيط لأوكرانيا تنفيه موسكو.

وبعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، هددت أمريكا بفرض عقوبات على موسكو في حال غزت اوكرانيا، فيما نددت روسيا بما أسمته ”هستيريا أمريكية“ بلغت ذروتها.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه ”إذا غزت روسيا أوكرانيا سيكون هناك رد حاسم وسريع“، وإن أمريكا مستعدة للدبلوماسية ”ولسيناريوهات أخرى“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن البيت الأبيض.

وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين، في مؤتمر صحافي، إن ”الهستيريا بلغت ذروتها“، لكنه أوضح أن ”الرئيسين توافقا على مواصلة الاتصالات على كل المستويات“.