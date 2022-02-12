وسط توتر متصاعد.. مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيسان الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ تحدثا هاتفيا اليوم السبت لأكثر من ساعة، في محاولة تجنب ما تقول الولايات المتحدة إنه هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مضيفًا أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية أو ”العدوان“ من جانب موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وصرح بلينكن للصحافيين في فيجي بأنه إذا كان بوتين حريصًا فعلًا على حل الأزمة المتصاعدة دبلوماسيًا، فإن واشنطن مستعدة للقيام بدورها، لكنها ستفرض عقوبات اقتصادية سريعة إذا قامت موسكو بغزو أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع زعماء دول المحيط الهادئ: ”ما زلت أتعشم ألا يختار مسار تجدد العدوان، وأن يختار مسار الدبلوماسية والحوار“، وتابع: ”لكن إذا لم يفعل فنحن مستعدون“.

وقال بلينكن: ”إذا قرر الرئيس بوتين القيام بعمل عسكري سنسارع بفرض عقوبات اقتصادية صارمة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في أنحاء العالم، وسنعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وسندعم حلفاءنا على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي“.

وأشار إلى أنه سيسأل لافروف عن الرد الروسي على الاقتراحات الأمريكية لحل الأزمة.

وتصاعد التوتر على مدى أسابيع بسبب حشد روسيا قوات قرب الحدود الأوكرانية، وزيادة النشاط العسكري، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تشن هجومًا على كييف، وتنفي موسكو أنها تعتزم ذلك.

ودعت عدة دول غربية رعاياها وموظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين إلى مغادرة أوكرانيا، مع تزايد تحذيرات واشنطن من إمكانية حدوث غزو روسي للبلاد ”خلال الأيام المقبلة“.

وقال الوزير الأمريكي بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم السبت، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، وقد حثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

وتتوالى دعوات الدول والمنظمات الغربية لرعاياها وموظفيها العاملين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد مع تزايد التصعيد على الحدود الأوكرانية، حيث تحتشد قوات روسية كبيرة تقول الولايات المتحدة إنها تستعد لغزو وشيك للبلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، سحب معظم الجنود الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا، وفق ”فرانس برس“.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قوله إن بلاده قامت بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا، حيث يدربون القوات الأوكرانية؛ بهدف ”إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا“.