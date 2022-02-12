روسيا تعلن انتهاك غواصة أمريكية مياهها في الشرق الأقصى‎‎

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن الجيش الروسي قوله اليوم السبت، إنه استخدم ”الوسائل المناسبة“ لإبعاد غواصة أمريكية عن المياه الروسية في الشرق الأقصى بعد أن تجاهلت الغواصة أوامر بالمغادرة.

وحسب الجيش، تم رصد الغواصة قرب جزر كوريل في المحيط الهادي أثناء قيام روسيا بإجراء مناورات بحرية.