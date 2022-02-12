تاريخ النشر:
12 فبراير 2022 16:22 GMT
تاريخ التحديث: 12 فبراير 2022 16:45 GMT
روسيا تعلن انتهاك غواصة أمريكية مياهها في الشرق الأقصى
نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن الجيش الروسي قوله اليوم السبت، إنه استخدم "الوسائل المناسبة" لإبعاد غواصة أمريكية عن المياه الروسية في الشرق الأقصى بعد أن
نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن الجيش الروسي قوله اليوم السبت، إنه استخدم ”الوسائل المناسبة“ لإبعاد غواصة أمريكية عن المياه الروسية في الشرق الأقصى بعد أن تجاهلت الغواصة أوامر بالمغادرة.
وحسب الجيش، تم رصد الغواصة قرب جزر كوريل في المحيط الهادي أثناء قيام روسيا بإجراء مناورات بحرية.