وزير بريطاني: جونسون يركز على أوكرانيا وليس على استبيان للشرطة‎‎

قال وزير في الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن تسلم رئيس الوزراء بوريس جونسون استبيانا من الشرطة بشأن حفلات أقيمت في مكتب ومقر إقامة جونسون في داوننج ستريت خلال إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا لن يصرف انتباهه عن التركيز على التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وتقوم شرطة العاصمة بالاتصال بأكثر من 50 شخصا يُعتقد أنهم حضروا الحفلات لتفسير مشاركتهم، وأكد المتحدث باسم جونسون أمس الجمعة أنه تلقى استبيانا وأنه سيرد وفقا لما هو مطلوب.

وقال وزير القوات المسلحة جيمس هيبي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): ”إنني على ثقة تامة من أن رئيس الوزراء سوف يملأ هذا الاستبيان ويعيده إلى شرطة العاصمة كما يجب“.

وأضاف: ”لكنني لا أعتقد ولو للحظة إن ذلك سيصرف تركيزه عن قيادة المواجهة الدولية خلال أزمة جيوسياسية حادة“.

ويوم الخميس الماضي، قال جونسون إن الأزمة الأوكرانية في أخطر لحظاتها، وإن من المهم تفهم الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بشكل صحيح، إذ إن معلومات المخابرات حول تحرك القوات الروسية على الحدود الأوكرانية لا تزال غير مبشرة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في بروكسل: ”بصراحة لا أعتقد أنه تم اتخاذ قرار (من قبل موسكو) حتى الآن، ولكن هذا لا يعني استحالة حدوث شيء كارثي في وقت قريب جدا.

وأضاف: ”ربما تكون هذه اللحظة هي الأخطر، ومن الممكن القول إنه في غضون أيام قليلة قادمة، وفي خضم أكبر أزمة أمنية تواجهها أوروبا منذ عقود، ينبغي علينا أن نتفهم الوضع بدقة، وأعتقد أن الجمع بين العقوبات والحسم العسكري بالإضافة إلى الدبلوماسية هو الشيء الصحيح“.

وتحقق الشرطة في 12 تجمعا في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت بعد أن كشف تحقيق أولي أن موظفي جونسون حضروا حفلات أثناء إجراءات الإغلاق اشتملت على احتساء مشروبات روحية وأن جونسون شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات.

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون تسلم استبيانا من شرطة العاصمة وسيرد عليه وفقا لما هو مطلوب.

وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينج ستريت خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.

وقال المتحدث باسم جونسون في بيان: ”نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا من شرطة العاصمة، سيرد عليه وفقا لما هو مطلوب“.