وكالة: دبلوماسيون وموظفون قنصليون روس يبدأون مغادرة أوكرانيا

قالت وكالة ”نوفوستي“ الروسية، اليوم السبت، إن عددًا من الدبلوماسيين الروس، وموظفي القنصلية في أوكرانيا، بدأوا مغادرة البلاد عائدين إلى روسيا.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر، وصفته بالمطلع، قوله: ”وفقًا لبيانات المواطنين الأوكرانيين، بدأ الدبلوماسيون الروس، والموظفون القنصليون في أوكرانيا، التوجه إلى روسيا“.

وأضاف: ”يتجلّى ذلك، على وجه الخصوص، من خلال الصعوبات التي واجهتها عند تحديد موعد في القنصليات والسفارة“.

وأردف: “ توحي تلك الخطوة بأن موسكو قررت اتباع نفس الطريق الذي اتبعته دول غربية، والتي بدأت بالفعل عمليات الإجلاء التي أعلن عنها رسميًا“.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، ونيوزيلاندا، قد دعت رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف عن غزو روسي وشيك للجارة.

وناشدت الحكومة البريطانية رعاياها، الجمعة، مغادرة أوكرانيا في الوقت الحالي، حيث لا تزال الوسائل التجارية متاحة، ونصحتهم بتجنب السفر إلى هناك.

وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لقناة ”سكاي نيوز“ الإخبارية، اليوم السبت، إن المواطنين البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا عليهم ألا يتوقعوا أي إجلاء عسكري إذا اندلع صراع مع روسيا.

وأضاف: ”ينبغي على المواطنين البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة، وعليهم ألا يتوقعوا، مثلما حدث في الصيف في أفغانستان، أن يكون هناك احتمال لأي إجلاء عسكري“.

وذكر هيبي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الوجود الدبلوماسي البريطاني في أوكرانيا.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار الولايات المتحدة إرسال المزيد من الجنود إلى بولندا، والادعاء بأن موسكو توشك على غزو الأراضي الأوكرانية.

وقالت إن ”الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لتمر عبر حياة الناس مرة أخرى، والعالم بأسره يراقب كيف تكشف الطموحات العسكرية والإمبريالية عن نفسها“.

وأضافت أن ”هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن، متابعة أن ”الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم“.

ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، وسط تصاعد تحذيرات دول غربية من احتمال اندلاع حرب في أوكرانيا في أية لحظة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بوتين طلب إجراء المحادثة الهاتفية، يوم الإثنين، لكن بايدن أرادها في وقت أقرب، في حين تحدثت الولايات المتحدة تفصيلًا عن علامات تزداد وضوحًا على احتمال شن هجوم على أوكرانيا.

ونفت موسكو مرارًا قراءة واشنطن للأحداث الجارية، وتقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف من قواتها قرب الحدود الأوكرانية حفاظًا على أمنها في مواجهة أي عدوان من دول حلف شمال الأطلسي فقط.