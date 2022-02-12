بلينكن يعلن أنه سيتحدث مع لافروف السبت حول أزمة أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في فيجي: ”لا نزال نرى مؤشرات مقلقة جدًا على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا“.

وكان بلينكن قد قال، في وقت سابق الجمعة، إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا، وإنها قد تغزو جارتها في أي وقت، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تُجرى حاليًا في بكين.

وأضاف أن واشنطن تواصل ”خفض“ عدد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا، وكرر دعوة وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور.

وقال بلينكن من ملبورن الأسترالية: ”كما قلنا من قبل، نحن في مرحلة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت، ولكي نكون واضحين، فإن ذلك يشمل فترة الأولمبياد“.

وتنفي روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، الاتهامات الغربية بأنها ربما تخطط لغزو جارتها السوفيتية السابقة.

وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حتى 20 فبراير/ شباط.

وقالت بريطانيا، الخميس، إن ”أخطر لحظة“ في المواجهة بين الغرب وموسكو تبدو وشيكة مع إجراء موسكو تدريبات عسكرية في روسيا البيضاء، والبحر الأسود، عقب تعزيز قواتها قرب أوكرانيا.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب ما وصفتها بالتهديدات المتزايدة، وقال بلينكن إن واشنطن ستواصل خفض عدد موظفي سفارتها.

وأوضح بلينكن، قائلًا: ”سنواصل هذا الإجراء، وكنا واضحين بشدة أن على أي مواطن أمريكي في أوكرانيا أن يغادر الآن“.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا، وأستراليا، رعاياها على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت، خشية بدء الغزو الروسي في أي لحظة.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد وقَّع مرسومًا، مطلع فبراير/شباط الجاري، لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية بمقدار 100 ألف جندي على مدار 3 سنوات، وزيادة رواتب العسكريين، في حين احتشد القادة الأوروبيون لدعمه في الأزمة مع روسيا.

وحث زيلينسكي أعضاء البرلمان الأوكراني على التزام الهدوء، وتجنب الذعر، قائلًا إنه أمر بالزيادة ”ليس لأننا سنخوض الحرب قريبًا… ولكن حتى يعم السلام في أوكرانيا قريبًا، وفي المستقبل“.