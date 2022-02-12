بايدن يحذّر ترودو من "تداعيات خطيرة" لإغلاق الطرق مع أمريكا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الجمعة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من ”تداعيات خطيرة“ لما يقوم به المتظاهرون الرافضون للإجراءات الصحّية من إغلاق للطرق التي تربط بين كندا والولايات المتحدة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن ”الرئيس أعرب عن قلقه حيال تعرّض الشركات والعمّال الأميركيين لتداعيات خطيرة، وخصوصاً لتباطؤ في الإنتاج وتقليص لساعات العمل وإغلاق لمصانع“.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترودو أنّ ”كل الخيارات واردة“ لإنهاء تحرّك المحتجّين على التدابير الصحّية لمكافحة كوفيد الذين يقطعون بسياراتهم وشاحناتهم الطرق، بما في ذلك تلك المؤدّية إلى الولايات المتحدة.

ومنذ أسبوعين، يشلّ متظاهرون يطالبون بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كوفيد، وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا، كما قطعوا بعض طرق التجارة الرئيسية بقصد ضرب الاقتصاد والضغط على الحكومة.

ومنذ الإثنين أغلق هؤلاء المحتجون جسر أمباسادور الذي يشكّل شرياناً تجارياً حيوياً يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية، ويختصر أكثر من 25 في المئة من تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا.

وعصر الجمعة أمرت المحكمة العليا في أونتاريو المتظاهرين بمغادرة جسر أمباسادور وفتحه أمام حركة المرور، بحسب ما أعلن درو ديلكينز رئيس بلدية مدينة وندسور.

وكتب رئيس البلدية في تغريدة على تويتر إنّ ”القاضي أمر بوجوب أن يغادر المتظاهرون قبل الساعة السابعة مساءً (00:00 ت غ)“.

وإزاء الضغوط الأمريكية لفتح الطرق الدولية التي أضرّ إغلاقها بقطاعي التجارة والصناعة، ولا سيما صناعة السيارات، والانتقادات الشديدة الموجّهة إليه في الداخل من المعارضة التي تتّهمه بالتقاعس، قال ترودو خلال مؤتمر صحافي إنّ ”كلّ شيء مطروح على الطاولة لأنّ هذا النشاط غير القانوني يجب أن يتوقف“.

وأضاف ”الحدود لا يُمكن أن تبقى مغلقة، ولن تبقى كذلك“، مشيراً إلى أنّه أكّد هذا الأمر لنظيره الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية.

وكانت الولايات المتّحدة دعت كندا الخميس إلى استخدام ”السلطات الفدرالية“ لفتح الطرق على حدود البلدين، ولا سيّما جسر أمباسادور.

وقالت الرئاسة الأمريكية الخميس إنّ عدداً من الوزراء وكبار المستشارين الأميركيّين في مجال الأمن الداخلي والنقل على اتّصال منتظم مع نظرائهم الكنديّين لكي يتم ”سريعاً وضع حدّ“ لهذه الأزمة.

وصباح الجمعة، أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو حيث يقع جسر أمباسادور وكذلك العاصمة الفدرالية أوتاوا، حال الطوارئ بسبب التظاهرات ”غير القانونية“ المتواصلة فيها منذ أسبوعين.

وقال دوغ فورد خلال مؤتمر صحافي ”سنتّخذ كلّ التدابير الضرورية لضمان إعادة فتح الحدود، وأقول لسكّان أوتاوا المحاصرين: سنحرص على أن تكونوا قادرين على استئناف حياة طبيعية في أسرع وقت“.

وأضاف ”سنفعل كلّ ما هو ضروري لوضع حدّ لهذه الاحتلالات“، متوجّهاً إلى المتظاهرين مباشرة بالقول ”عودوا إلى منازلكم الآن“.

وتابع ”سنصدر في شكل طارئ أوامر تنصّ بوضوح على أنّ منع انتقال السلع والأفراد والخدمات على طول البنى التحتية الأساسية هو أمر غير قانوني“.

وإضافة إلى جسر أمباسادور، يغلق المحتجّون طريقين رئيسين آخرين، أولّهما في ايميرسون، ويربط مانيتوبا بداكوتا الشمالية، وثانيهما في مقاطعة ألبرتا.