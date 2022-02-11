شرطة لندن ترسل استبيانا لجونسون بشأن "فضيحة الحفلات"

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون تسلم استبيانا من شرطة العاصمة وسيرد عليه وفقا لما هو مطلوب.

وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينج ستريت خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا. وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.

وقال المتحدث باسم جونسون في بيان ”نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا من شرطة العاصمة. سيرد عليه وفقا لما هو مطلوب“.

وتحقق الشرطة في 12 تجمعا في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت بعد أن كشف تحقيق أولي أن موظفي جونسون حضروا حفلات أثناء إجراءات الإغلاق اشتملت على احتساء مشروبات روحية وأن جونسون شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات.

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يكافح من أجل البقاء السياسي، بعض التعديلات في إدارته، في مسعى لاسترضاء نواب حزبه الذين أغضبتهم سلسلة من الفضائح.

وتعهد جونسون بإعادة ضبط إدارته، في مواجهة أكبر أزمة له حتى الآن التي أججها الكشف عن إقامة حفلات في مقر رئيس الوزراء ومقر إقامته أثناء سريان قيود الإغلاق العام الصارمة لمكافحة كورونا، ولم تشمل التغييرات أيا من المناصب الوزارية الرئيسية.

وأصبح مارك سبنسر رئيسا لمجلس العموم في البرلمان، بدلا من جاكوب ريس موج، الذي تم تعيينه وزيرا معنيا بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكفاءة الحكومة.

كما عين جونسون عضو البرلمان أندرو جريفيث رئيسا للإدارة السياسية لرئيس الوزراء، وستيفن باركلي مديرا لمكتبه.

وقال المتحدث باسم جونسون في وقت سابق إن ”رئيس الوزراء أبلغ مجموعة الوزراء الرئيسيين مجددا بالبدء في تقديم سياسات لتحسين الظروف المعيشية“.

ويوم الأحد الماضي، قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج إنه ليس من الحتمي على الإطلاق أن يضطر رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التنحي، مبديا دعمه لجونسون في خلاف حول تصرفاته.

وجونسون غارق منذ حوالي ثلاثة أشهر في أزمة، إذ يرى عدد متزايد من أعضاء حزبه في البرلمان ضرورة استقالته بعد إقامة حفلات في مقر إقامته أثناء إجراءات الإغلاق بسبب وباء كورونا.

وقال تشارلز ووكر النائب البارز عن حزب المحافظين لصحيفة الأوبزرفر إن إقدام الحزب على إقالة جونسون من منصبه صار الآن أمرا ”لا مفر منه“.