الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أنه أوصى الموظفين غير الأساسيين العاملين في بعثته الدبلوماسية في كييف بمغادرة أوكرانيا للعمل عن بُعد خارج هذا البلد المهدد بغزو روسي.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين: ”نحن لسنا بصدد إجلاء، وفي الوقت الحالي يتمتع الموظفون غير الأساسيين بخيار العمل عن بُعد من خارج البلد“.

وأضاف ”نواصل تقييم الوضع أثناء تطوره، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي“.

ونشرت صحيفة ”إي يو-أوبزرفر“ رسالة عبر البريد الإلكتروني وجهها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف الإستوني ماتي ماسيكاس إلى الموظفين غير الأساسيين في البعثة يوصيهم فيها بمغادرة أوكرانيا ”في أقرب وقت“.

ورفض المتحدث باسم بوريل التعليق على هذه الرسالة.

وكانت لاتفيا، وإستونيا، دعتا، الجمعة، رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا بسبب ”تهديد أمني خطير تشكله روسيا قرب الحدود الأوكرانية، وتهديد فعلي بتصعيد الموقف“، بحسب ما ذكرته وزارتا خارجية البلدين.

ومساء الجمعة، أصدرت واشنطن، ولندن، النصيحة نفسها إلى رعاياهما.

واعتبر البيض الأبيض، الجمعة، أن الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح وشيكًا، وأنه سيبدأ -على الأغلب- بهجوم جوي.

وقالت واشنطن، الجمعة، إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بغزو واسع النطاق، وحثت جميع الأمريكيين على مغادرة هذا البلد في غضون 48 ساعة.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، في إفادة صحفية، إن هجومًا روسيًا قد يبدأ في ”أي يوم الآن“، وسيبدأ -على الأرجح- بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف.

وأضاف سوليفان أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر أمرًا قاطعًا ببدء الغزو. وقال إنه يتوقع أن يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتصال هاتفيًا ببوتين قريبًا بشأن الأزمة.

وفي وقت سابق، وبينما تشدد موسكو موقفها من المساعي الدبلوماسية الغربية لنزع فتيل الأزمة، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، ونشرتها شركة أمريكية خاصة، عمليات انتشار جديدة للجيش الروسي في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا.

وبعد أن أبلغ بايدن شبكة (إن.بي.سي) نيوز بأن ”الأوضاع يمكن أن تتدهور بسرعة“، أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، لبحث الأزمة مع زعماء: بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، ورومانيا، فضلًا عن قادة حلف الأطلسي، والاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب الاجتماع عبر الهاتف، ومع انتشار القلق والانزعاج، ضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صوته إلى أصوات مجموعة من الدول الأخرى بحث المواطنين على مغادرة أوكرانيا.

ونقل مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن جونسون قوله في الاجتماع إنه خائف على أمن أوروبا، مقرونًا بالتأكيد على ضرورة وجود ”حزمة ثقيلة من العقوبات الاقتصادية الجاهزة للتطبيق الفوري، إذا اتخذت روسيا القرار المدمر بغزو أوكرانيا“.

من جهة أخرى، قالت روسيا إن الردود التي أرسلها الاتحاد الأوروبي، وحلف الأطلسي، على مطالبها الأمنية، هذا الأسبوع، تنم عن ”عدم الاحترام“.

وقال مصدر مطلع إن بايدن اجتمع مع مستشاريه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، مساء الخميس. وأوضح المصدر أن لهجة موسكو تزداد شدة، وأن روسيا سيرت 6 سفن حربية في البحر الأسود، وأضافت المزيد من المعدات العسكرية في روسيا البيضاء، مما دفع المسؤولين الأمريكيين للاعتقاد بأن الأزمة وصلت فيما يبدو إلى مرحلة حرجة.