أمريكا ترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا خلال أيام

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون، الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا ”خلال الأيام المقبلة“ من أجل ”طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي“، في وقت تخشى فيه واشنطن من غزو عسكري روسي لأوكرانيا.

وقال المسؤول طالبًا عدم نشر اسمه إن هؤلاء الجنود الذين يتمركزون حاليًا في ”فورت براغ“ بولاية كارولاينا الشمالية سيغادرون قاعدتهم “ خلال الأيام المقبلة“ بناءً على أوامر من وزير الدفاع لويد أوستن، على أن يصلوا بولندا ”مطلع الأسبوع المقبل“.

وهؤلاء الجنود الذين ينتمون إلى الفرقة 82 المحمولة جوًا، قوة التدخل السريع الرئيسة في الجيش الأمريكي، كانوا قد وُضعوا، في نهاية كانون الثاني/يناير، في حالة تأهب بطلب من الرئيس جو بايدن الذي أراد طمأنة حلفاء بلاده في أوروبا الشرقية.

وسينضم هؤلاء الجنود إلى حوالي ألفي جندي ينتمون إلى نفس الفرقة 82 وقيادتها كانت واشنطن أعلنت، في 2 شباط/فبراير، إرسالهم لتعزيز قواتها في بولندا (1700 جندي في بولندا و300 في ألمانيا، حيث مقرّ قيادة القوات الأمريكية في أوروبا).

والجمعة، قال المسؤول الكبير في البنتاغون إن ”هؤلاء الجنود الإضافيين البالغ عددهم في المجموع 5 آلاف جندي يشكلون قوة تتمتع بسرعة الحركة والمرونة، والقدرة على القيام بمهام متعددة“.

وأوضح أن هذه التعزيزات ”تم نشرها لطمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، ولردع أي هجوم محتمل على الجناح الشرقي للحلف، ولتدريب قوات الدولة المضيفة، والمساعدة بمجموعة واسعة من المهام“.

ويضاف هؤلاء الجنود إلى حوالي 80 ألف جندي أمريكي يتمركزون أساسًا في أوروبا، سواء بصورة دائمة أو دورية.

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا قد تغزو أوكرانيا قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في بكين، في 20 شباط/فبراير، في تحذير أثار أكثر من أي وقت مضى شبح اندلاع حرب في أوروبا في تسارع دراماتيكي للأحداث بعد جهود دبلوماسية مكثفة تبين في النهاية أنها عقيمة.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في إفادة صحفية إن هجومًا روسيًا قد يبدأ في ”أي يوم الآن“، وسيبدأ -على الأرجح- بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف.

وأضاف سوليفان أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر أمرًا قاطعًا ببدء الغزو. وقال إنه يتوقع أن يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتصال هاتفيًا ببوتين قريبًا بشأن الأزمة.

وفي وقت سابق، وبينما تشدد موسكو موقفها من المساعي الدبلوماسية الغربية لنزع فتيل الأزمة، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، ونشرتها شركة أمريكية خاصة، عمليات انتشار جديدة للجيش الروسي في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا.

وبعد أن أبلغ بايدن شبكة (إن.بي.سي) نيوز بأن ”الأوضاع يمكن أن تتدهور بسرعة“، أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية، الجمعة، لبحث الأزمة مع زعماء: بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، ورومانيا، فضلًا عن قادة حلف الأطلسي، والاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب الاجتماع عبر الهاتف، ومع انتشار القلق والانزعاج، ضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صوته إلى أصوات مجموعة من الدول الأخرى بحث المواطنين على مغادرة أوكرانيا.

ونقل مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن جونسون قوله في الاجتماع إنه خائف على أمن أوروبا، مقرونًا بالتأكيد على ضرورة وجود ”حزمة ثقيلة من العقوبات الاقتصادية الجاهزة للتطبيق الفوري، إذا اتخذت روسيا القرار المدمر بغزو أوكرانيا“.

من جهة أخرى، قالت روسيا إن الردود التي أرسلها الاتحاد الأوروبي، وحلف الأطلسي، على مطالبها الأمنية، هذا الأسبوع، تنم عن ”عدم الاحترام“.