البيت الأبيض: الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الجمعة، إن هجوما روسيا على أوكرانيا قد يحدث في أي يوم من الآن خلال فترة أولمبياد بكين، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي.

وأضاف سوليفان، الذي كان يتحدث في إفادة بالبيت الأبيض، أن أي أمريكيين ما زالوا في أوكرانيا عليهم المغادرة في غضون 24 إلى 48 ساعة؛ لأن وقوع هجوم جوي روسي سيجعل المغادرة أمرا صعبا.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية، وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترصد مؤشرات ”مقلقة جدا“ لتصعيد روسي في أوكرانيا.

وبدأ، الجمعة، اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، تحت ما يعرف باسم ”دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي“، الذي تناول الأزمة الأوكرانية والتوسع العسكري الصيني، وتغير المناخ وجائحة كورونا وقضايا أخرى.

وفي الاجتماع، تعهدت الدول الأربع بتعميق التعاون لضمان خلو منطقة المحيطين الهندي والهادي من ”الترهيب“.

ومثل ذلك انتقادا غير مباشر من تلك الدول للتوسع الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين في المنطقة.

كما تعهد الوزراء بالتعاون في أعمال الإغاثة الإنسانية ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني والبحري، وتحديات سلاسل الإمداد العالمية.

وتناولت المحادثات الأزمة المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا، رغم أنها بعيدة عن نطاق اهتمام المجموعة.

وكان بلينكن وصف حشد روسيا قواتها بأنه يشكل تحديا للنظام العالمي القائم على القواعد، الذي ذكر أن المجموعة ستعمل على الحفاظ عليه.

وأضاف في تصريحات بافتتاح الاجتماع: ”يشمل هذا الدفاع عن حق جميع البلدان في اختيار مسارها الخاص بمنأى عن الترهيب، وحق احترام سيادتها ووحدة أراضيها، سواء هنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، أو في أوروبا، أو في أي مكان آخر بالعالم“.

وردا على سؤال من الصحفيين بخصوص ما إن كانت المواجهة مع الصين في المنطقة حتمية، قال بلينكن إنه ”لا يوجد شيء حتمي“.

وأضاف: ”أعتقد أنه كانت لدينا مخاوف مشتركة في الأعوام الماضية من تزايد تصرفات الصين العدائية في الداخل وفي المنطقة“.