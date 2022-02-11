إسرائيل تسحب دبلوماسييها من أوكرانيا.. وبريطانيا تنصح مواطنيها بالمغادرة

قررت إسرائيل سحب دبلوماسييها من أوكرانيا، وحذرت مواطنيها من السفر إلى هذا البلد، وذلك في أعقاب تفاقم الأوضاع الأمنية بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان اليوم الجمعة، إنه ”سيتم إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين من العاصمة الأوكرانية كييف“، مشيرة إلى أنه ”سيطلب من الإسرائيليين الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا“.

وأضافت الوزارة: ”ننصح الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا بالتسجيل على موقع الوزارة، ونطالبهم بعدم الاقتراب من النقاط الساخنة، ونحذر من السفر إلى كييف في هذا الوقت“.

في السياق، نصحت بريطانيا مواطنيها في أوكرانيا بضرورة المغادرة ”الآن“، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ في خبر عاجل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نشر تغريدة على موقع ”تويتر“، قبل أسبوع، قال فيها إنه ”لا يتوقع مواجهة عنيفة بين روسيا وأوكرانيا قريبا“.

وقالت صحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية إن ”قرار الخارجية الإسرائيلية يأتي على إثر تصريحات أمريكية تفيد بأن روسيا تزيد من عدد قواتها على الحدود مع أوكرانيا“، في مؤشر جديد على قرب اجتياح الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أنه ”ووفق تقديرات عسكرية واستخباراتية أمريكية، في حال غزا الجيش الروسي أوكرانيا، فسيكون قادرا على الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف في غضون 48 ساعة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا للإسرائيليين من السفر إلى أوكرانيا، إلا أنه يأتي عقب تقارير إعلامية تفيد بطلب أوكرانيا المساعدة العسكرية من إسرائيل.

وقبل عدة أيام، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن ”إسرائيل دولة حليفة، وبلاده ترغب بالحصول على مساعدة في مجال الدفاع الجوي والسايبر“، مشيرا إلى أن ”البلدين يجريان مشاورات في مجال السايبر“.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن ”القوات الروسية تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية“، مشيرا إلى أن ”غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت“.

وأوضح الوزير الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، أن ”واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا“.

وأشار إلى أن واشنطن لا تزال ترصد مؤشرات ”مقلقة جدا“ لتصعيد روسي في أوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، في حين نفت موسكو ذلك، واعتبرت الاتهامات ”ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها“.