نجل شاه إيران السابق: نظام "الجمهورية الإسلامية" على وشك الانهيار

رأى الأمير رضا بهلوي، الأبن الأكبر لآخر ملوك إيران، أن نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد على وشك الانهيار، مشيرا إلى أن إيران أصبحت أكبر مصدر للإرهاب في العالم، حسب قوله.

وانتقد بهلوي في بيان منسوب له بمناسبة الذكرى السنوية الـ43 للثورة الإيرانية عام 1979، الوضع المتردي في بلاده، بسبب سياسات ”نظام الجمهورية الإسلامية“.

وأشار في البيان، الذي نشرته منابر إيرانية معارضة بينها موقع إذاعة ”فردا“، اليوم الجمعة، إلى أن ”البنوك أصبحت مراكز للسرقة والفساد، وصناديق التقاعد أفلست“.

وأضاف نجل شاه إيران الأخير أن بلاده إيران ”أصبحت، للاسف، أكبر راع للإرهاب في العالم، وسببا رئيسا للدمار وعدم الاستقرار في المنطقة“، مشيرًا إلى أنه الوضع الاقتصادي والمعيشي البائس للإيرانيين.

ودان الأمير بهلوي في بيانه قوانين نظام الجمهورية الإسلامية ضد المرأة الإيرانية، واصفًا إياها بـ“الرجعية“ والمناهضة للمرأة ولحقوقها.

ودعا بهلوي إلى ”تضامن“ جميع الفئات لـ“إسقاط النظام الإيراني“، قائلاً: ”الأمر متروك لنا لنكون أكثر اتحادًا وتوافقًا، دعونا نسير يداً بيد، لنكون أكثر حزماً حتى نخرج الطغيان من بلادنا“، حسب وصفه.

ووصف الأمير بهلوي النظام الإيراني بـ“البناية الملتوية، التي أصبحت الآن على وشك الإنهيار، مع أي هزة“، لافتا إلى احتجاجات الكادحين وحفاة الأقدام والمظلومين والمحرومين الذين سيسقطون النظام.

وجاء بيان الأمير رضا بهلوي بعدما وصفت والدته فرح بهلوي، زوجة آخر ملوك إيران محمد رضا بهلوي، يوم أمس الخميس، الثورة الاسلامية التي قام بها رجل الدين الإيراني الراحل الزعيم الخميني عام 1979 بـ“الفتنة“، مؤكدة أن ”النور سينتصر على الظلام“، حسب تعبيرها.

وتأتي رسائل الأسرة الملكية السابقة في وقت أعربت فيه السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة عن استيائها من الاهتمام، الذي يوليه بعض الناس لعائلة بهلوي.

وفي الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأعوام الماضية كانت هناك شعارات يصدح بها الإيرانيون تكشف عن حنينهم للفترة الزمنية التي عاشها الشعب في عهد الشاه محمد رضا بهلوي.

وشهدت المدن الإيرانية اليوم الجمعة مظاهرات نظمها أنصار النظام بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية التي قادها رجل الدين الراحل الخميني عام 1979.