الكرملين: "طاولة الـ 4 أمتار" التي جلس عليها ماكرون حماية لبوتين

أكد الكرملين يوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أُبقي على مسافة من الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات هذا الأسبوع، وذلك لرفض الرئيس الفرنسي إجراء اختبار كوفيد-19 في روسيا قبل اجتماعهما.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هناك تفهما للموقف الفرنسي، وإن هذا الإجراء اتُّبع للحاجة إلى حماية بوتين في الاجتماع، حيث جلس الزعيمان كل على طرف طاولة طولها أربعة أمتار.

وكانت ”رويترز“ قد نقلت عن مصدرين في الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن ”الأخير رفض طلب الكرملين الخضوع لفحص روسي لكوفيد-19 لدى وصوله إلى لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ما تسبب في جلوسه على مبعدة من الزعيم الروسي“.

وصُدم المراقبون بصور ماكرون وبوتين وهما جالسان متباعدين عند طرفي طاولة طولها أربعة أمتار لبحث الأزمة الأوكرانية، يوم الإثنين، ما دفع بعض الدبلوماسيين وآخرين للقول إن بوتين ربما يريد إرسال رسالة دبلوماسية.

لكن المصدرين المطلعين على البروتوكول الصحي للرئيس الفرنسي أبلغا ”رويترز“ بأن ”ماكرون وجد نفسه أمام خيارين: إما قبول مسحة تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) تجريها السلطات الروسية، ومن ثم السماح له بالاقتراب من بوتين، أو الرفض، الذي يضطره إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة“.

وقال أحد المصدرين لـ“رويترز“: ”نعلم جيدا أن ذلك يعني عدم المصافحة والجلوس على مائدة طويلة، لكن لن نقبل حصولهم على الحمض النووي للرئيس“.

وأشار إلى المخاوف الأمنية في حال قيام أطباء روس بفحص ماكرون.

وأكد المصدر الثاني المرافق للوفد الفرنسي لـ“رويترز“ أن ماكرون رفض الخضوع لفحص (بي.سي.آر) تجريه السلطات الروسية.

وقال المصدر إن ”ماكرون أجرى بدلا من ذلك فحص (بي.سي.آر) قبل مغادرته فرنسا، ثم اختبارا للأجسام المضادة أجراه طبيبه الخاص فور وصوله إلى روسيا“.

وذكر المصدر الثاني: ”أبلغنا الروس بأن بوتين بحاجة للبقاء في قاعة طبية محكمة“.

وكان بوتين وماكرون قد أجريا يوم الإثنين الماضي، مباحثات في موسكو لنزع فتيل الأزمة بين روسيا والغرب في ملف أوكرانيا.

وحشدت روسيا، التي استولت على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وتدعم الانفصاليين في شرق البلاد، نحو 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، وتطالب بضمانات أمنية تشمل تعهدا بأن حلف شمال الأطلسي لن يقبل بعضوية كييف نهائيا.