صور قمر صناعي تظهر حشدا عسكريا روسيا جديدا قرب أوكرانيا

أظهرت صور من قمر صناعي نشرتها شركة أمريكية خاصة، أعمال حشد عسكري روسي جديدة في عدة مواقع قريبة من أوكرانيا، مما يشير إلى استمرار موسكو في حشد قواتها وسط جهود دبلوماسية تهدف لتخفيف الأزمة.

وتجري روسيا تدريبات عسكرية مشتركة في روسيا البيضاء وتدريبات بحرية في البحر الأسود في إطار زيادة النشاط العسكري قرب أوكرانيا، والذي أثار مخاوف من غزو وشيك. وتنفي روسيا تخطيطها لشن أي هجوم.

وقالت شركة ”ماكسار تكنولوجيز“، التي مقرها الولايات المتحدة وترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، إن ”الصور التي التقطت يومي الأربعاء والخميس، أظهرت أعمال حشد كبيرة جديدة بعدة مواقع في شبه جزيرة القرم وغرب روسيا وروسيا البيضاء“.

وأضافت الشركة أن ”قوات ومعدات جديدة وصلت قرب نوفوزرنوي في القرم“، مشيرة أيضا إلى ”حشد جديد قرب بلدة سالفن على الساحل الشمالي الغربي لشبه الجزيرة“.

وأشارت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني في وقت متأخر مساء الخميس، أن ”حشودا كبيرة من القوات والعتاد وصلت في الآونة الأخيرة إلى منطقة تدريب كورسك في غرب روسيا على بعد 110 كيلومترات تقريبا شرقي الحدود الأوكرانية“.

ولم يتسن لـ“رويترز“ التحقق على نحو مستقل من الصور.

ولا تفصح روسيا عن عدد القوات التي تنشرها، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها في أنحاء أراضيها كما ترى، وهي تصر على أنها لا تشكل تهديدا لغيرها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال يوم الجمعة، إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية، وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترصد مؤشرات ”مقلقة جدا“ لتصعيد روسي في أوكرانيا.

ووصف بلينكن، حشد روسيا قواتها بأنه يشكل تحديا للنظام العالمي القائم على القواعد، الذي ذكر أن المجموعة ستعمل على الحفاظ عليه.