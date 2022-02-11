قناة عبرية: اعتقال خلية إيرانية في تركيا خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

كشفت قناة ”كان“ العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المخابرات التركية اعتقلت خلية إيرانية كانت تخطط لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في تركيا.

وأضافت القناة أن جهاز الاستخبارات التركي أحبط محاولة استهداف رجل الأعمال الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية التركية، يائير غيلير (75 عاما).

وذكرت أن 9 عملاء إيرانيين تم اعتقالهم بعد أن كانوا ضمن الخلية التي تخطط لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي، ردا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، حيث كان غيلير معروفا بنجاحه في مجال الصناعات الأمنية.

وتابعت: ”تعقبت الخلية رجل الأعمال غيلير خلال توجهه من منزله إلى مكان عمله والعكس“.

وفي تعليقه على الحادثة، قال رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلير: ”لقد علمت أن الإيرانيين يتعقبونني، وأنا سعيد باعتقال المجموعة الإيرانية وأشكر كل من قام بحمايتي“.

وأوضح أنه يعمل في تركيا، لدي شركة هندسية للبحث والتطوير، مشيرا إلى أنه تلقى نصيحة أمنية بضرورة السفر إلى إسرائيل قبل فترة، بسبب علم الجهات الأمنية الإسرائيلية بأن خلية إيرانية تحاول تعقبه، إلا أنه رفض ذلك وبقي في عمله في تركيا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت تورط مجموعة من الأشخاص في تركيا بالعمل لصالح أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرة إلى أنهم ينتمون لصالح حركة حماس.

وبحسب ما ذكر موقع مجلة ”ماكور ريشون“ العبرية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن الخلية التي اعتقلتها السلطات التركية آنذاك هم أعضاء مجموعة إيرانية تديرها حركة حماس بإسطنبول.

وقال الموقع العبري، إن العملاء الإيرانيين نفسهم كانوا يعملون مع أعضاء من حركة حماس، مشيرةً إلى أن المعتقلين الفلسطينيين في تركيا اعتقدوا أنهم يعملون لصالح حماس، إلا أن الحقيقة أنهم كانوا عملاء يعملون لصالح إيران.

وأوضح الموقع العبري، أن المخابرات التركية صدمت بعدما اكتشفت أن جميع الأنشطة التي تقوم بها إيران على الأراضي التركية، كانت بمعرفة قيادات حماس في تركيا.

يذكر أن وسائل إعلام قبرصية أفادت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن رجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي نجا من محاولة اغتيال في قبرص، حيث قالت إن الإيرانيين استخدموا قاتلا مأجورا، وهو مواطن أذربيجاني يبلغ من العمر 39 عاما يحمل جواز سفر روسيا، تم القبض عليه بمسدس كاتم للصوت وبطاقة هوية مزورة وقفازات.

وكشفت الأنباء بعد ذلك، أن محاولة الاغتيال في قبرص، كان مخططا لها أيضا انتقاما لاغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، كما أفادت التقارير أن عددا من رجال الأعمال الإسرائيليين تعرضوا لمحاولة اغتيال بتخطيط من قبل إيران.