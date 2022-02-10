أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فورا

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها في أوكرانيا، على المغادرة فورا بسبب ”تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي“ ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير: ”لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد-19“.

وأضافت الوزارة: ”ينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فورا عبر الوسائل التجارية أو الخاصة“.

وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.

وباشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، يوم الخميس، مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروس تستمر 10 أيام، بحسب ما أعلنته موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن ”التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية“.

ويأتي الإعلان عن هذه المناورات بعد تنديد روسي بوضع واشنطن آلاف الجنود الأمريكيين في حالة تأهب بسبب الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، حيث رأت في ذلك ”تصعيدا للتوتر“ من جانب واشنطن.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، بالمناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروس قرب حدود بلاده، معتبرا أنها وسيلة ”ضغط نفسي“.

وقال زيلينسكي، في بيان صدر عن مكتبه، إن ”حشد القوات عند الحدود يمثّل وسيلة ضغط نفسي من قبل جيراننا“.

وأضاف، في تصريحات إلى مجموعة من رواد الأعمال الأوروبيين في كييف: ”لا نرى أي جديد في ذلك.. بالنسبة للمخاطر، إنها قائمة ولم تتوقف منذ العام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، ودعمت تمرّدا انفصاليا في جنوب شرق البلاد“.

وتابع: ”القضية مرتبطة بمستوى هذه المخاطر وكيفية استجابتنا لها“.

وكانت القوات الروسية قد أجرت في الـ25 من الشهر الماضي، سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مع تدريبات شارك فيها 6 آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا بعد أن سيطرت عليها العام 2014. ومنذ تلك السنة، يتواجه انفصاليون مدعومون من موسكو مع الجيش الأوكراني في شرق البلاد، رغم توقيع اتفاقات مينسك لوقف القتال.

وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وإن كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن غزو.

وتطالب موسكو بوقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا ورفض ترشيحي أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الحلف وسحب الوسائل العسكرية التابعة للحلف من دول أوروبا الشرقية التي تُعتبر تهديدات لأمنها.