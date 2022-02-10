قناة: ناشط حقوقي في فرنسا تلقى تهديداً بالقتل من عملاء للنظام الإيراني

قالت قناة إيرانية معارضة، اليوم الخميس، إن الناشط في مجال حقوق الإنسان الإيراني مصطفی آزمایش، الذي يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم في العاصمة باريس، تعرض للتهديد بالقتل من قبل عملاء النظام الإيراني.

ويقيم الناشط آزمايش في باريس منذُ عام 1977، وهو من أتباع الأقلية الدينية الصوفية المعروفة بـ“الدراويش“، التي تعتبرها طهران ”جماعة شيعية منحرفة“.

ونشرت قناة ”در تي في“ الإيرانية المعارضة شريطا صوتيا مُسجلا لشخص عرف عن نفسه باسم وهمي هو ”رضا تابنده“، هدد خلاله الناشط آزمايش بتقطيع جسده، مشيرة إلى أن الشخص هو ”أحد أعضاء عملاء النظام في الخارج“، على حد قولها.

وبينت القناة أنها حصلت على معلومات تفيد بأن الاسم الحقيقي للشخص هو ”عباس محمدي“، ويتبع الطائفة الصوفية ويُعتبر من المسؤولين التنفيذيين الذين ينفذون عمليات القتل والاغتيال، بحسب القناة.

وفي التسجيل، قال محمدي لآزمايش: ”سوف أرمي بجثتك أنت وزملائك في فرنسا“، مضيفًا أن ”السيد القائد غير راضٍ عنك“، (وعبارة السيد القائد مفردة تطلق على المرشد الإيراني علي خامنئي وفق أدبيات النظام)، وأنهى كلامه قائلاً: ”يجب أن تنتهي هذه اللعبة إما بدمك أو بدمائنا“.

وفي الـ6 من شهر فبراير/شباط الجاري، نشرت صفحة على ”إنستغرام“ تابعة لأنصار طائفة الدراويش ما يفيد بأن ”عميل النظام الإيراني عباس محمدي كان قد هدد وحيد بهشتي مدير قناة ”در تي في“ الشعبية الإيرانية، وأعضاء آخرين في الجمعية العالمية لحماية حقوق الإنسان، بالاغتيال والتقطيع والذوبان بالحامض“.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال اجتماعه مع قادة القوات الجوية للجيش الإيراني، ”إن الجمهورية الإسلامية كانت هدفًا لحركة مشتركة من قبل العدو، ولا يمكننا دائمًا أن نكون في موقف دفاعي ”.

وأكد أنه ”يجب أيضا شن هجوم مشترك في مختلف المجالات بما في ذلك الإعلام والأمن والاقتصاد“، مضيفاً أن ”على السلطات على وجه الخصوص واجب بذل الجهود“.

وفي الـ24 من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2019، توفي زعيم الطائفة الصوفية المعروفة بـ ”دراويش غنابادي“، المعارض الشيخ نور علي تابنده، عن عمر ناهز 92 عامًا، بسبب الشيخوخة والمرض.

وكانت السلطات فرضت منذ منتصف شهر فبراير/شباط الماضي من عام 2018 إقامة جبرية على تابنده، ولم يُسمح لأتباعه بمرافقته أو وداعه بعد نقله من طهران إلى مدينة ”بيدخت“ شمال شرق إيران.

ويتعرّض أتباع هذه الطائفة الدينية في الأعوام الأخيرة لضغوط من السلطات، وقد اعتقل عدد كبير منهم في العديد من المدن الإيرانية، منها قم وشيراز وأصفهان وطهران.

وعُرف آزمايش، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية، بأبحاثه في التصوف والإسلام والمسيحية، وهو حاصل على دكتوراه في علم الإسلام من جامعة ليون في فرنسا، بصفته ناشطًا في مجال حقوق الإنسان.

ويقول إنه يسعى أيضًا إلى إصلاح الأنظمة الأصولية، مثل الجمهورية الإسلامية، وإصلاح الممارسات الاجتماعية أو القانونية التي تنتهك حقوق الإنسان.

وفي عام 2014، أعلن مصطفى آزمايش تأسيس جمعية للدّفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعنف المجتمعيّ، والاتجار بالبشر.

ودان قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات عام 2009، وعمل على إطلاق سراح سجناء سياسيين بارزين، بمن فيهم مديرو وكالة ”مجزوبان نور“ للأنباء التابعة للطائفة الصوفية.

وشارك في سلسلة من المؤتمرات في المملكة المتحدة وألمانيا والبرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي، ونشر مقترحات بحثية وتقارير لمعالجة قضايا العنف والتطرف المتزايدة.