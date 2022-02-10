إيران.. تداول مقطع فيديو يتضمن شعارات مناهضة لخامنئي والخميني داخل سوق في مشهد

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية معارضة، مساء اليوم الخميس، بث مقطع صوتي مناهض للمرشد الإيراني الحالي علي خامنئي، وسلفه مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، وذلك في سوق ”بازار الرضا“ في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

ويُعد شوق ”بازار“، الرضا أكبر سوق في مدينة مشهد، حيثُ تم بناؤه، العام 1976، خلال الفترة البهلوية الثانية لمحمد رضا شاه، ويضم السوق 1711 وحدة تجارية، ومكون من طابقين.

وظهر في المقطع ترديد شعار: ”الموت لخامنئي، واللعنة على الخميني“، ويأتي بث المقطع بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الـ43 لانتصار الثورة الإيرانية، التي أسقطت نظام الشاه محمد رضا بهلوي على أيدي الخميني.

ولم يتسنَ لموقع ”إرم نيوز“ التأكد من صحة مقطع الفيديو، وما ورد فيه من أصوات تتضمن شعارات مناهضة للحكومة الإيرانية.

وقال أحد رجال الأعمال في السوق إنه ”تم اختراق نظام الصوت في السوق، وقد سمعت هذه الشعارات لفترة طويلة“، ولم يعلن أي فرد أو جماعة المسؤولية عن الاختراق.



وعلى الرغم من مرور أكثر من 40 عامًا على الثورة الإيرانية، العام 1979، إلا أن ”بازار الرضا“ احتفظ بنسيجه التقليدي، ففي الطابق الثاني توجد ورش صغيرة للحرف اليدوية، والتذهيب، وصنع الخواتم، والفيروز، والتطريز.

وفي سياق متصل، قالت مواقع إخبارية تابعة للحكومة الإيرانية إن ”نظام الصوت في السوق تم اختراقه، ولم يكن بث هذه الشعارات من قبل القائمين على السوق“.

وشهدت إيران خلال الأشهر الأخيرة عمليات اختراق وتسلل لعدد من وسائل الإعلام، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ومنظومة كاميرات المراقبة لأحد أكبر السجون في البلاد.

وأعلنت جماعة إيرانية معارضة تدعى ”عدالة علي“، يوم الإثنين الماضي، اختراقها كاميرات المنظومة الإلكترونية الموجودة في سجن ”قزل حصار“، الذي يعد أكبر سجن في إيران.

وقالت الجماعة في بيان، إنها ”تمكنت من الحصول على وثائق تتعلق باحتجاجات، نوفمبر/تشرين الثاني للعام 2019، التي قمعتها السلطات الإيرانية“.

في حين أعلنت منصة ”تلوبيون“، وهي منصة البث المباشر، وأرشيف شبكات الإذاعة والتلفزيون، التي تديرها الدولة في إيران، مساء يوم الإثنين الماضي، خروج موقعها الإلكتروني عن العمل، دون تقديم المزيد من المعلومات.

وفي الأول من شهر فبراير/شباط الجاري، تعرضت المنصة ذاتها للاختراق من قبل مجموعة ”عدالة علي“ الإيرانية المعارضة، التي بثت محتوى سياسيًا على برامج بعض القنوات الإيرانية الحكومية أثناء بثها المباشرة عبر المنصة الإلكترونية.

وفي أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تمكنت منظمة ”مجاهدي خلق“ الإيرانية المعارضة من اختراق بعض القنوات الإذاعية والتلفزيونية المحلية الإيرانية، من بينها: القناة الأولى، وقناة القرآن، وإذاعة ”بيام وجوان“.

وبعد الاختراق، الذي استمر 10 ثوانٍ، توقف البرامج عن البث على عدة قنوات تلفزيونية إيرانية، وفي نفس الوقت تم عرض صور مريم رجوي، ومسعود رجوي، قياديي منظمة ”مجاهدي خلق“، وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، وقد كتب عليها شعار: ”الموت لخامنئي، عاش رجوي“.